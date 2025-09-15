  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

افتتاح بخش شیمی درمانی درمانگاه مطهری شیراز

شیراز- بخش شیمی درمانی درمانگاه مطهری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور مسئولان استانی و خیرین به بهره‌برداری رسید.

