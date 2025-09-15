https://mehrnews.com/x392VX ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱ کد خبر 6590546 استانها فارس استانها فارس ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱ افتتاح بخش شیمی درمانی درمانگاه مطهری شیراز شیراز- بخش شیمی درمانی درمانگاه مطهری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور مسئولان استانی و خیرین به بهرهبرداری رسید. دریافت 21 MB کد خبر 6590546 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح مرکز شیمیدرمانی ۱۴ تخته درمانگاه مطهری شیراز با همت خیرین نخستین شعبه فرهنگستان علوم ایران در شیراز تأسیس میشود تشخیص سریع سرطان خون با اختراع پژوهشگران شیرازی راهاندازی اولین واحد یورودینامیک زنان جنوب کشور در شیراز تدوین و تصویب سند ارتقای شاخصهای بهداشتی آب آشامیدنی در فارس تجهیز بیمارستان نمازی شیراز به فناوریهای پیشرفته درمان سرطان لزوم برخورد قاطع با کلینیکهای غیرمجاز پوست و مو در فارس راهاندازی بخش جراحی قلب کودکان در بیمارستان نمازی شیراز نجات ۴۰۴ نوزاد از سقط غیرقانونی با افزایش مراکز نفس در فارس توسعه زیرساختها و بهبود خدمات در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برچسبها شیمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شیراز مجمع خیرین سلامت
