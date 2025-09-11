تشخیص سریع سرطان خون با اختراع پژوهشگران شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه یک تحقیق بین‌رشته‌ای که با مشارکت اعضای هیئت علمی بخش شیمی دانشگاه شیراز و بخش انکولوژی و خون‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد، محققان توانستند برای نخستین‌بار یک ابزار حسگری قابل حمل و هوشمند برای غربالگری سرطان خون طراحی و تولید کنند.

بهرام همتی‌نژاد، استاد شیمی دانشگاه شیراز و سرپرست تیم پژوهشی در تشریح جزئیات این دستاورد گفت: این حسگر بر پایه شبیه‌سازی حس بویایی انسان طراحی شده و قادر است با شناسایی ترکیبات شیمیایی فرّار موجود در خون، ابتلای افراد بالغ به سرطان خون را در مدت‌زمانی بسیار کوتاه تشخیص دهد.

وی ادامه داد: این پروژه حاصل تلاش پژوهشی یک دانشجوی دکتری تخصصی شیمی تجزیه و یک دانشجوی فوق‌تخصص انکولوژی و سرطان‌شناسی است و با حمایت بنیاد علم ایران در قالب خوشه پژوهشی چندتخصصی به سرانجام رسیده است.

براساس اعلام دانشگاه شیراز، نتیجه این تحقیقات ارزشمند در یکی از معتبرترین مجلات علمی دنیا یعنی نشریه «شیمی تجزیه» انجمن شیمی آمریکا به چاپ رسیده و مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته است.