به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رامجردی، ظهر دوشنبه در مراسم بهرهبرداری از بخش شیمی درمانی درمانگاه شهید مطهری شیراز گفت: امروز شاهد افتتاح مرکز چهارده تختخوابی شیمیدرمانی با همت خیریه نور بودیم که با زیربنای ۲۵۰ متر مربع، پس از بازسازی و نوسازی با هزینه شش میلیارد تومان راهاندازی شده است. این مرکز با هدف حمایت از بیماران و کاهش مشکلات آنان، در ادامه فعالیتهای حمایتی این خیریه به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به افتتاح مرکز مهر در بیمارستان شهید چمران که هفت طبقه بود و به بیماران شیمیدرمانی اختصاص داشت، ادامه داد: با توسعه این مراکز، مشکلات بیماران سرطانی به شدت کاهش یابد.
مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس با تقدیر از همراهی همیشگی خیرین در عرصه سلامت، افزود: در شش ماه گذشته حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان کمک خیرین جذب و تفاهمنامههایی منعقد و اجرایی شده است. پیشبینی میشود تا پایان سال جاری نیز کمکها نسبت به سال قبل جذب کمکها تصاعدی باشد.
رامجردی با بیان اینکه روند جذب کمکهای خیرین در طول بیست سال گذشته، روند تصاعدی داشته است، گفت: هر چقدر مشکلات جامعه و مردم بیشتر میشود، خیرین نیز بیشتر پای کار میآیند.
وی ادامه داد: این مرکز چهارده تخته شیمیدرمانی، دومین مرکزی است که در کلانشهر شیراز افتتاح شده است. پیش از این، ساختمان مهر در بیمارستان شهید چمران با ظرفیت بالا برای بخش شیمیدرمانی افتتاح شده بود. مرکز جدید نیز با توجه به نیاز مجموعه مطهری فعالسازی شده است.
مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس با اشاره به اینکه بیماری سرطان رو به افزایش است و نیاز به افزایش خدمات وجود دارد، افزود: هزینه پیشبینی شده اولیه یک و نیم میلیارد تومان بود، اما با توجه به توسعه کار، این هزینه به شش میلیارد تومان رسید که توسط خیرین تأمین شده است.
رامجردی به بحث اقامت همراهان بیمار نیز اشاره و تصریح کرد: با همت خیرین، ظرفیت اقامت شبانهروزی برای همراهان بیمار به حدود ۴۵۰ نفر رسیده است. با افتتاح اقامتگاههای سعدی و ناهید در دو ماه گذشته، آمار بسیار خوبی از خانوادهها و افراد همراه بیمار دریافت کردهایم.
