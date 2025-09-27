به گزارش خبرنگار مهر، سید بصیر هاشمی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران گفت: حدود ۳۰ درصد از مراجعان به مراکز درمانی شیراز از استانهای همجوار و حتی دورتر هستند. این حجم از مراجعات، به دلیل اعتماد بیشتر مردم به خدمات پزشکی شیراز و کمبود امکانات در سایر استانها، فشار مضاعفی بر سیستم درمانی ما وارد میکند.
وی به چالش تأمین دارو، به ویژه داروهای شیمیدرمانی و کمیاب اشاره کرد و ادامه داد: با وجود تلاشهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تأمین نیازها، کمبود برخی داروها در سطح کشور وجود دارد و این امر بر روند درمان بیماران تأثیرگذار است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین به نگرانیها در خصوص تأثیر تحریمها بر تأمین رادیوداروها و اقلام پزشکی هستهای اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با وجود ذخایر استراتژیک، مشکلی در این زمینه نداریم، اما تداوم روند تحریمها و محدودیتها میتواند در آینده چالشبرانگیز باشد.
هاشمی از برنامهریزی برای راهاندازی دستگاههای جدید پزشکیدر آینده نزدیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با توسعه زیرساختها و تأمین تجهیزات لازم، بتوان پاسخگوی نیازهای روزافزون بیماران، چه از داخل استان و چه از خارج از آن بود.
