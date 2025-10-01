ریزش داربست چوبی در کلیسایی در اتیوپی با ۳۶ کشته و ۲۰۰ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مقامات محلی امروز چهارشنبه اعلام کردند که تعداد کشته‌شدگان ناشی از ریزش داربست چوبی در کلیسایی در منطقه امهارا واقع در کشور اتیوپی به ۳۶ نفر افزایش یافته است.

«فانا» وابسته به دولت به نقل از احمد گبیهو، رئیس پلیس منطقه گزارش داد که این حادثه حدود ساعت ۷:۴۵ صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی در جریان یک جشن سالانه کلیسا در شهر آررتی در منطقه شیوا شمالی رخ داد و در آن داربست چوبی موقت مورد استفاده برای اتمام کار در یک کلیسا فرو ریخت.

پلیس اعلام کرد که با توجه به جراحات جدی و جزئی بیش از ۲۰۰ نفر، تعداد کشته‌شدگان ممکن است افزایش یابد.

مجروحان در مراکز درمانی نزدیک تحت درمان هستند.

در این گزارش آمده است که ریزش داربست خسارات قابل توجهی به بار آورده و بسیاری از مردم را زیر آوار گرفتار کرده و تلاش های امداد و نجات را پیچیده کرده است.

عملیات امداد برای نجات افراد گرفتار ادامه دارد.