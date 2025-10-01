  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

ریزش داربست چوبی در کلیسایی در اتیوپی با ۳۶ کشته و ۲۰۰ زخمی

ریزش داربست چوبی در کلیسایی در اتیوپی با ۳۶ کشته و ۲۰۰ زخمی

در جریان فروریختن داربست چوبی در کلیسایی در اتیوپی، دست کم ۳۶ نفر جان باخته و ۲۰۰ تن دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مقامات محلی امروز چهارشنبه اعلام کردند که تعداد کشته‌شدگان ناشی از ریزش داربست چوبی در کلیسایی در منطقه امهارا واقع در کشور اتیوپی به ۳۶ نفر افزایش یافته است.

«فانا» وابسته به دولت به نقل از احمد گبیهو، رئیس پلیس منطقه گزارش داد که این حادثه حدود ساعت ۷:۴۵ صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی در جریان یک جشن سالانه کلیسا در شهر آررتی در منطقه شیوا شمالی رخ داد و در آن داربست چوبی موقت مورد استفاده برای اتمام کار در یک کلیسا فرو ریخت.

پلیس اعلام کرد که با توجه به جراحات جدی و جزئی بیش از ۲۰۰ نفر، تعداد کشته‌شدگان ممکن است افزایش یابد.

مجروحان در مراکز درمانی نزدیک تحت درمان هستند.

در این گزارش آمده است که ریزش داربست خسارات قابل توجهی به بار آورده و بسیاری از مردم را زیر آوار گرفتار کرده و تلاش های امداد و نجات را پیچیده کرده است.

عملیات امداد برای نجات افراد گرفتار ادامه دارد.

کد خبر 6608605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها