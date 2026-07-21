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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

جزئیات ترم تابستانی دانشگاه خوارزمی/ فردا آخرین مهلت ثبت نام

جزئیات ترم تابستانی دانشگاه خوارزمی/ فردا آخرین مهلت ثبت نام

جزئیات برگزاری ترم تابستانی ۱۴۰۵ در دانشگاه خوارزمی اعلام شد، براساس اطلاعیه دانشگاه متقاضیان تا فردا چهارشنبه ۳۱ تیر برای ثبت نام فرصت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی با صدور اطلاعیه‌ای، ضوابط، زمان‌بندی و شرایط ثبت‌نام ترم تابستانی سال ۱۴۰۵ را برای دانشجویان سراسر کشور اعلام کرد.

این ترم تابستانی برای تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام‌نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برگزار می‌شود.

نحوه ثبت‌نام و انتخاب واحد

طبق اعلام این دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه خوارزمی که متقاضی گذراندن ترم تابستان هستند، نیازی به ثبت‌نام مجدد نداشته و باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند. سایر دانشجویان متقاضی نیز موظف‌اند با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان به آدرس https://golestan.khu.ac.ir/home/Default.htm و با استفاده از مرورگر اکسپلورر (نسخه ۱۰ به بالا)، بر روی گزینه «متقاضیان ترم تابستان ۱۴۰۵» کلیک کنند.

ضوابط و مقررات آموزشی

دانشجویان در ترم تابستان مجاز به انتخاب حداکثر ۳ درس تا سقف ۹ واحد درسی هستند. همچنین، دانشجویان رشته‌های خاص نظیر ریاضی و علوم کامپیوتر که دروس تخصصی ۴ واحدی دارند، ملزم هستند برای اخذ دروس، هماهنگی‌های لازم را با گروه آموزشی و دانشکده مربوطه انجام دهند تا با محدودیت انتخاب دروس ۳ واحدی مواجه نشوند.

دانشجویان مهمان موظف‌اند معرفی‌نامه «مهمان ترم تابستان ۱۴۰۵» را از دانشگاه مبدأ دریافت کنند؛ مسئولیت انتخاب و گذراندن دروس بر عهده شخص دانشجو است.

شهریه ترم تابستان

بر اساس این اطلاعیه، ترم تابستانی دانشگاه خوارزمی فاقد شهریه ثابت است. شهریه هر واحد درس عمومی مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان و شهریه سایر دروس (پایه، اصلی و…) مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان تعیین شده است.

تقویم آموزشی ترم تابستان ۱۴۰۵:

ثبت‌نام و بارگذاری مدارک: ۲۰ تیرماه لغایت ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵

انتخاب واحد: ۳ مردادماه لغایت ۷ مردادماه ۱۴۰۵

شروع و پایان کلاس‌ها: ۱۰ مردادماه لغایت ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵

زمان امتحانات: ۱۱ شهریورماه لغایت ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵

دروس ترم تابستان ۱۴۰۵
 
نوع درس عنوان درس
پایه فیزیک ۱ (به جز دانشجویان رشته فیزیک)
پایه فیزیک ۲ (به جز دانشجویان رشته فیزیک)
پایه ریاضی عمومی ۱ (گروههای مختلف)
پایه ریاضی عمومی ۲ (گروههای مختلف)
پایه معادلات دیفرانسیل
عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
عمومی تفسیر موضوعی قرآن
عمومی تفسیر موضوعی نهج البلاغه
عمومی اندیشه اسلامی ۱
عمومی اندیشه اسلامی ۲
عمومی انقلاب اسلامی ایران
عمومی تاریخ امامت
عمومی دانش خانواده و جمعیت
عمومی اخلاق اسلامی



 

دانشجویان متقاضی می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به فایل راهنمای درج‌شده در سامانه آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.

کد مطلب 6894314
زهرا سیفی

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