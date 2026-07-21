جزئیات ترم تابستانی دانشگاه خوارزمی/ فردا آخرین مهلت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی با صدور اطلاعیهای، ضوابط، زمانبندی و شرایط ثبتنام ترم تابستانی سال ۱۴۰۵ را برای دانشجویان سراسر کشور اعلام کرد.
این ترم تابستانی برای تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیامنور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برگزار میشود.
نحوه ثبتنام و انتخاب واحد
طبق اعلام این دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه خوارزمی که متقاضی گذراندن ترم تابستان هستند، نیازی به ثبتنام مجدد نداشته و باید در بازه زمانی تعیینشده نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند. سایر دانشجویان متقاضی نیز موظفاند با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان به آدرس https://golestan.khu.ac.ir/home/Default.htm و با استفاده از مرورگر اکسپلورر (نسخه ۱۰ به بالا)، بر روی گزینه «متقاضیان ترم تابستان ۱۴۰۵» کلیک کنند.
ضوابط و مقررات آموزشی
دانشجویان در ترم تابستان مجاز به انتخاب حداکثر ۳ درس تا سقف ۹ واحد درسی هستند. همچنین، دانشجویان رشتههای خاص نظیر ریاضی و علوم کامپیوتر که دروس تخصصی ۴ واحدی دارند، ملزم هستند برای اخذ دروس، هماهنگیهای لازم را با گروه آموزشی و دانشکده مربوطه انجام دهند تا با محدودیت انتخاب دروس ۳ واحدی مواجه نشوند.
دانشجویان مهمان موظفاند معرفینامه «مهمان ترم تابستان ۱۴۰۵» را از دانشگاه مبدأ دریافت کنند؛ مسئولیت انتخاب و گذراندن دروس بر عهده شخص دانشجو است.
شهریه ترم تابستان
بر اساس این اطلاعیه، ترم تابستانی دانشگاه خوارزمی فاقد شهریه ثابت است. شهریه هر واحد درس عمومی مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان و شهریه سایر دروس (پایه، اصلی و…) مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان تعیین شده است.
تقویم آموزشی ترم تابستان ۱۴۰۵:
ثبتنام و بارگذاری مدارک: ۲۰ تیرماه لغایت ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵
انتخاب واحد: ۳ مردادماه لغایت ۷ مردادماه ۱۴۰۵
شروع و پایان کلاسها: ۱۰ مردادماه لغایت ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵
زمان امتحانات: ۱۱ شهریورماه لغایت ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵
|نوع درس
|عنوان درس
|پایه
|فیزیک ۱ (به جز دانشجویان رشته فیزیک)
|پایه
|فیزیک ۲ (به جز دانشجویان رشته فیزیک)
|پایه
|ریاضی عمومی ۱ (گروههای مختلف)
|پایه
|ریاضی عمومی ۲ (گروههای مختلف)
|پایه
|معادلات دیفرانسیل
|عمومی
|تاریخ تحلیلی صدر اسلام
|عمومی
|تفسیر موضوعی قرآن
|عمومی
|تفسیر موضوعی نهج البلاغه
|عمومی
|اندیشه اسلامی ۱
|عمومی
|اندیشه اسلامی ۲
|عمومی
|انقلاب اسلامی ایران
|عمومی
|تاریخ امامت
|عمومی
|دانش خانواده و جمعیت
|عمومی
|اخلاق اسلامی
دانشجویان متقاضی میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به فایل راهنمای درجشده در سامانه آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.
نظر شما