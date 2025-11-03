فرو ریختن بخشی از برج قرون وسطایی در مرکز رم ایتالیا+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، منابع خبری از فرو ریختن بخشی از یک برج متعلق به دوران قرون وسطی در ایتالیا خبر داده و اعلام کردند که بخشی از برج قرون وسطایی کونتی در مرکز رم پایتخت ایتالیا فرو ریخت.

این منابع بیان کردند که در پی فروریختن بخشی از یک برج قرون وسطایی در حال بازسازی در مرکز رم در نزدیکی کولوسئوم در روز دوشنبه، یک کارگر با جراحات جدی در بیمارستان بستری شد.

بنا به گزارش آتش نشانی پایتخت ایتالیا، نیروهای امدادی در حال تلاش برای بیرون کشیدن ۴ نفر هستند که زیر آوار گیر افتاده است.

برج ۲۹ متری (۹۵ فوتی) «توره دی کونتی» که بخشی از آن فرو ریخته در خیابان «ویا دی فوری ایمپریال» خیابان عریضی که از مرکز میدان ونیز به کولوسئوم منتهی می‌شود، قرار دارد.

به گفته مقامات شهر رم، این ساختمان از سال ۲۰۰۶ مورد استفاده قرار نگرفته است، اما به عنوان بخشی از یک پروژه بازسازی چهار ساله است که قرار است سال آینده به پایان برسد.

ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، ابری از گرد و غبار را نشان می‌دهد که از پنجره‌های برج به هوا بلند می‌شدند و صدای فرو ریختن مصالح ساختمانی به گوش می‌رسید.

به دلیل عملیات مرمت، منطقه اطراف برج به روی عابران پیاده بسته شده بود. این ساختمان توسط «پاپ اینوسنت سوم» برای خانواده‌اش در اوایل قرن سیزدهم ساخته شده بود.