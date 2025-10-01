  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

سلیمانی: سالمندان سرمایه‌های اصلی جامعه‌اند

کرمانشاه - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در دیدار با سالمندان تحت حمایت کمیته امداد کرمانشاه بر اهمیت توجه مستمر به سالمندان و نقش آنها در خانواده و جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و به مناسبت روز جهانی سالمند، برنامه‌ای ویژه برای دیدار و دلجویی از جمعی از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، با حضور رضا طاهری، مدیرکل کمیته امداد استان، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و خیرین نیکوکار، حضور یافت.

سلیمانی با قدردانی از مقام والای سالمندان اظهار داشت: سالمندان سرمایه‌های اصلی جامعه هستند و حضور آنان گرما و اصالت را به کانون خانواده‌ها می‌بخشد. این عزیزان روایتگران صبر، مقاومت و تاریخ پر افتخار سرزمین ما هستند و توجه به آنان نباید تنها محدود به یک روز در سال باشد.

وی با تأکید بر اهمیت خدمت مستمر به سالمندان گفت: خدمت به سالمندان یک وظیفه انسانی و اخلاقی است و باید همواره در برنامه‌های اجتماعی و حمایتی استان لحاظ شود.

کد خبر 6608611

