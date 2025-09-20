به گزارش خبرنگار مهر، آئین آغاز توزیع ۲۱ هزار بسته نوشتافزار میان دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد استان کرمانشاه بعدازظهر شنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، معاونان اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع استانداری، مدیرکل حوزه استاندار، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و جمعی از مدیران استانی در محوطه استانداری برگزار شد.
استاندار کرمانشاه در این مراسم با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید گفت: تمامی مقدمات لازم برای بازگشایی مدارس فراهم شده و تلاش ما بر این است که هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی یا کمبود امکانات از تحصیل بازنماند و همه بتوانند بدون دغدغه در کلاسهای درس حاضر شوند.
وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) همواره در حمایت از دانشآموزان نقشآفرین بوده است، اظهار داشت: این نهاد با همکاری خیرین نیکوکار و با برنامهریزی دقیق، بیش از ۲۱ هزار بسته نوشتافزار تهیه کرده که امروز به صورت رسمی روند توزیع آن در سراسر استان آغاز میشود.
حبیبی ضمن قدردانی از اقدامات کمیته امداد و خیرین استان تأکید کرد: در میان دانشآموزان مددجو استعدادهای درخشانی وجود دارد که برخی از آنها در مدارس تیزهوشان مشغول به تحصیل هستند و حتی در کنکور سراسری نیز موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند. همین امر نشان میدهد که سرمایهگذاری در حوزه حمایت آموزشی میتواند آیندهای روشن برای این قشر رقم بزند.
وی اقدام امروز در توزیع بستههای حمایتی نوشتافزار را اقدامی ارزشمند در مسیر عدالت آموزشی دانست و افزود: حمایت از دانشآموزان نیازمند تنها یک وظیفه انسانی نیست، بلکه رسالتی اجتماعی و فرهنگی است که همه دستگاهها باید در تحقق آن سهیم باشند.
استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم اینگونه اقدامات و همراهی خیرین، میتوان شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی و رشد علمی فرزندان مددجو بود و آنان را برای ساختن آیندهای بهتر آماده کرد.
