سالاری: پلاک گذاری یکصد نفر شتر در شهرستان بشاگرد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر سالاری از اجرای این طرح خبر داد و اظهار کرد: در این طرح پلاک شناسایی حاوی کد پانزده‌رقمی روی گوش شترها نصب می‌شود.

وی افزود: در این کد شناسایی، کلیه اطلاعات شتر و مالک آن در سامانه‌ای ویژه و آنلاین ثبت می‌گردد.

سالاری در ادامه خاطرنشان کرد: مأموران جهاد کشاورزی با هماهنگی قبلی دهیار و شورای اسلامی هر روستا، عملیات پلاک‌گذاری را انجام می‌دهند.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی بشاگرد، از مهمترین مزایای این طرح می‌توان به دستیابی به آمار دقیق دام‌ها، تشکیل شناسنامه برای هر دام، ثبت آمار جمعیتی، پراکنش جغرافیایی، نژاد و گونه، پشتیبانی از طرح‌های تحقیقاتی و تسهیل فرآیند صادرات اشاره کرد.

این طرح به عنوان گامی مؤثر در جهت مدیریت علمی دامپروری و توسعه اقتصادی بخش دامداری منطقه بشاگرد ارزیابی می‌شود.

