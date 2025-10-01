تخصیص ۳۴ همت برای تکمیل طرح های گردشگری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: روال کاری ما همواره این بوده که به صحبت‌های مدیران اجرایی گوش می‌دهیم و پس از آن، سازوکارهای لازم را مورد گفتگو قرار داده و پیگیری می‌کنیم و این جلسات کارشناسی به منظور رسیدن به جمع‌بندی‌های لازم، توسط همکاران در وزارتخانه با استاندار، نمایندگان استان و معاونین ادامه خواهد یافت و در نشستی منظم، تعهدات ما نسبت به استان و همچنین انتظاراتمان از استان را به صورت مکتوب تدوین خواهیم کرد.

وی با تأکید بر لزوم خدمت‌رسانی حداکثری به مردم و گردشگران، اظهار کرد: ما باید تمام توان خود را برای خدمت به مردم این استان به کار گیریم، در دولت، هیچ شأنی برای خود جز خدمت به مردم قائل نیستیم، به همین دلیل، استان به استان و شهر به شهر حرکت می‌کنیم تا صدای مردم، نمایندگان آنان، روحانیت و مدیران را بشنویم، جمع‌بندی کنیم و در دولت به تصمیم برسیم، مطمئن باشید صدای شما شنیده و منعکس خواهد شد. متقابلاً من نیز صدای دولت را به شما مردم، مدیران، نخبگان و همه دلسوزان ایران بزرگ خواهم رساند.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بخش دیگری از سخنانش به تبیین مهم‌ترین نیازهای کنونی پرداخت و بیان کرد: باورم این است که مهم‌ترین نیاز امروز در ساختار دولت، «امیدآفرینی»، «اعتمادسازی»، «انسجام‌بخشی» و «کارآمدی» است و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به امیدآفرینی نیاز دارد که این امر نباید در سطح شعار باقی بماند. امیدآفرینی همراه با اعتمادسازی، موتور محرک دولت برای رسیدن به توسعه است زیرا رضایت و مشارکت عمومی، سرمایه اجتماعی و موتور محرک توسعه است. پس از آن، انسجام‌بخشی ضروری است.

برای رسیدن به منافع مردمی باید ظرفیت های خودمان را در کنار هم قرار دهیم

وی در توضیح شعار انسجام گفت: باور دولت این است که نمی‌توان با شکاف، نقار، انگ‌زنی و انتقام‌جویی به سمت توسعه حرکت کرد. اگر به دنبال منافع مردم هستیم، همه باید ظرفیت‌های خود را در کنار هم قرار دهیم. هر کسی امروز بر طبل اختلاف بکوبد، قطعاً در مقابل منافع مردم عمل کرده است. این شعار مقام معظم رهبری، دولت و یک ملت است. خوشبختانه این استان در مسیر انسجام حرکت می‌کند.

صالحی امیری با تقدیر از نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: استان شما جزو معدود استان‌هایی است که نمایندگانش تمام انرژی و توان خود را برای مطالبات مردم بسیج کرده‌اند.

وی کارآمدی را معیار اصلی قضاوت مردم دانست و گفت: کارآمدی یعنی پاسخ به مطالبات مردم، یعنی تغییر در سفره و معیشت مردم، یعنی اشتغال، بهداشت و امنیت. این استان با ظرفیت‌های بالقوه‌ای که دارد، می‌تواند در مسیر توسعه، یکی از سرآمدان کشور باشد. همه ظرفیت‌های توسعه اعم از نفت، طبیعت بکر، رودخانه‌ها، جنگل‌ها، دامپروری و کشاورزی در این استان وجود دارد.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به وظیفه دولت در تأمین نیازهای اولیه مردم افزود: ما باید تلاش کنیم تا مطالبات اولیه مردم در حوزه خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و انرژی که وظیفه ذاتی دولت است، تأمین شود. باید دغدغه را از ذهن مردم خارج کنیم. برای رفع دغدغه باید با کارآمدی پاسخ مثبت دهیم و از حاشیه دوری کنیم.

وی امنیت این استان را یکی از نقاط قوت آن برشمرد و در عین حال به ضعف زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی گردشگر مقصدی را انتخاب می‌کند، به جذابیت، امنیت و سپس زیرساخت‌ها توجه می‌کند. صادقانه عرض می‌کنم که زیرساخت‌های استان آمادگی لازم برای پذیرش مهمانان زیاد از سراسر کشور و حتی منطقه را ندارد. باید سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه شکل گیرد.

صالحی امیری بیان کرد: به استاندار و معاونین پیشنهاد می‌کنم در اولین فرصت، نشست و همایش ملی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری برگزار و از سرمایه‌گذاران کشور دعوت به عمل آورند. پیش از آن، باید بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری فراهم شود تا سرمایه‌گذار در مسیر اخذ مجوز دچار اختلال نشود. بانک‌ها نیز باید همراهی کنند.

۳۴ همت برای تکمیل طرح های گردشگری در کشور

وی از تخصیص اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری خبر داد و گفت: دولت امسال برای تسهیل در تکمیل پروژه‌های گردشگری، ۲۰ همت از بانک مرکزی، ۴ همت از صندوق توسعه ملی، ۴ همت از بانک‌ها و ۶ همت از محل مشاغل روستایی و کارگاه‌های کوچک، در مجموع ۳۴ همت اعتبار در نظر گرفته است. ما در حال توزیع این منابع برای تکمیل حدود ۲۷۰۰ پروژه بالای ۷۰ درصد پیشرفت در کشور هستیم.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بیان دلایل تأکید بر توسعه گردشگری اظهار داشت: گردشگری با تحریم‌ها گره چندانی نخورده است و با اندک سرمایه‌ای می‌تواند در داخل جذاب باشد. علاوه بر این، گردشگری یک ظرفیت فرهنگی نیز هست. وقتی ایرانیان از مهمان‌نوازی و اخلاق مردم این استان برای دیگران تعریف می‌کنند، خود بهترین تبلیغ است. فرهنگ، زبان، شعر، خوراک، پوشاک و صنایع دستی این استان، همه فرصت‌هایی برای توسعه گردشگری هستند.

وزیر گردشگری از تشکیل کمیته مشترک برای عملیاتی‌سازی توافقات خبر داد و گفت: بلافاصله پس از این جلسه، کمیته مشترکی با استان تشکیل خواهد شد. همکاران من در این جلسه حضور دارند و ما هر هفته در حال سفر به استان‌های مختلف هستیم زیرا باور داریم باید مشکلات را در صحنه دید و حل کرد. نمی‌توان در تهران نشست و تنها با گزارش‌ها و نامه‌ها تصمیم گرفت.

ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی گردشگری در دولت چهاردهم

وی در بخشی از سخنانش به ارائه آمار عملکرد یکساله دولت در حوزه گردشگری پرداخت و گفت: در یک سال گذشته، ۸۶۱ پروژه در حوزه‌های سه‌گانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۴۴ همت سرمایه‌گذاری و برای ۱۰,۰۱۶ نفر اشتغال‌زایی شده است. تنها در هفته دولت، ۱۱۳ پروژه با ۵ همت سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسید.

صالحی امیری از برنامه‌ریزی مدون تا پایان سال ۱۴۰۷ خبر داد و افزود: ما با برنامه‌ریزی انجام شده، برش استانی، ملی و شهرستانی داریم که مشخص می‌کند تا پایان برنامه هفتم در حوزه‌های سه‌گانه چه اقداماتی باید انجام شود. این برنامه‌ها به استانداران و مجلس ارسال شده و از این پس نمایندگان و مسئولان می‌توانند بر اساس آن از ما مطالبه‌گری و نظارت کنند.

وی با اشاره به اثرات جنگ نابرابر اخیر بر صنعت گردشگری گفت: ما قبل از جنگ، برنامه‌ریزی کرده بودیم که با رشد ۲۵ درصدی، میزبان ۸.۸ میلیون گردشگر در سال ۱۴۰۳ باشیم. جنگ وقفه‌ای ایجاد کرد، اما خوشبختانه در شهریورماه شاهد رشد مثبت بودیم و ارزیابی ما این است که طی شش ماه آینده بتوانیم به وضعیت قبل از جنگ بازگردیم.

استراتژی ترکیبی دولت: مقاومت و مذاکره

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به رویکرد دولت در عرصه دیپلماسی اظهار داشت: استراتژی دوم دولت، مذاکره در میزهای بین‌المللی برای تأمین منافع ملی است. بنابراین، ما هم «مقاومت خواهیم کرد و هم مذاکره، خواهیم کرد، این یک استراتژی آگاهانه است. اگر دشمن زیاده‌خواهی کند، ملت استراتژی مقاومت را انتخاب خواهد کرد و اگر دشمن سر تعظیم فرود آورد، در میز مذاکره به توافق خواهیم رسید.

وی با اشاره به تلاش‌های اخیر دیپلماتیک افزود: این مسیری است که در نیویورک دنبال شد. شخص ریاست محترم جمهور و همه کسانی که در صحنه بودند و هستند، تلاش می‌کنند تا از طریق مذاکره، منافع ملت را تأمین کنند. اما ما باید برای هر شرایطی آمادگی داشته باشیم.

صالحی امیری با توصیف شرایط موجود خاطرنشان کرد: ما با یک دشمن دیوانه روبرو هستیم که به هیچیک از اصول انسانی، اخلاقی و حقوق بشر در جهان پایبند نیست. از این منظر، راه ملت ایران برای تأمین منافع ملی، هم از مسیر مقاومت و هم از مسیر مذاکره، راه درستی است.

ابلاغ پنج مشوق جدید و بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاری

وی خطاب به سرمایه‌گذاران گفت: از شما عزیزان سرمایه‌گذار در استان تقاضا دارم، اگر صدای مرا می‌شنوند، بدانند که "پنج مشوق جدید" از سوی دولت مصوب شد. این مشوق‌هایی که امروز تصویب شد، در چهار دهه گذشته بی‌سابقه است.

وی در تشریح نتایج این مصوبه تصریح کرد: بنابراین، امروز یک مسیر جدیدی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایجاد شد که این مشوق‌ها کمک زیادی به همه سرمایه‌گذاران خواهد کرد. دولت از فضای اجرا خارج شده است. ما در گردشگری هیچ‌گونه مداخله‌ای نخواهیم داشت. کار ما "سیاست‌گذاری"، "تسهیل‌گری" و "نظارت" است و باور داریم که موتور محرکه گردشگری، "بخش خصوصی" است.

دعوت از سرمایه‌گذاران و ظرفیت‌های استان

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تمامی سرمایه‌گذاران در سطح استان و کشور دعوت کرد و افزود: از همین تریبون دعوت می‌کنم همه سرمایه‌گذاران در استان و همه عزیزانی که اصالتاً از این استان هستند، اما در سراسر کشور پراکنده‌اند، توجه کنند. شما در دولت، در مجلس و در کانون‌های تصمیم‌گیری کشور نفوذ دارید.

صالحی امیری با تقدیر از نخبگان استانی اظهار داشت: مردمان این دیار بدانند شما فرزندان باکفایت و باصلاحیتی دارید که در سراسر کشور در مصادر مهم اجرایی حضور و فعالیت دارند و این شایسته تقدیر است. این ظرفیت‌ها می‌توانند منافع استان را تأمین کنند.

تأکید بر عدالت توزیعی و خدمت‌رسانی

وی با بیان انگیزه شخصی خود و همکارانش برای خدمت به این استان گفت: من فراتر از مسئولیت اداری و با باور و اعتقاد شخصی عرض می‌کنم که من و همکارانم انگیزه داریم تا به این استان خدمت بیشتری بکنیم. ما معتقد به "عدالت توزیعی" هستیم. ما معتقدیم که سرمایه باید میان آحاد ملت به عدالت توزیع شود. عدالت توزیعی یعنی اینکه اگر کم است، برای همه باشد و اگر زیاد است، باید برای همه باشد. نباید عده‌ای برخوردار و عده‌ای محروم باشند.

اختیارزدایی و تفویض اختیار به استان‌ها

صالحی امیری از سیاست جدید دولت برای تمرکززدایی خبر داد و بیان کرد: یک کار دیگر که انجام دادیم و این سیاست ابلاغی دولت است، اینکه "بیست و هفت اختیار" وزیر و وزارتخانه به استاندار و استانها ابلاغ شده است. در گذشته، سقف مجوز سرمایه‌گذاری با اختیار استاندار، ۸۰ میلیارد تومان بود که اکنون به "هزار میلیارد تومان" افزایش یافته است.

وی در توضیح نتایج این تصمیم افزود: بنابراین، ۹۰ درصد مجوزهای زیرساخت‌های گردشگری در خود استان داده می‌شود و این مسیر را کوتاه و هموار می‌کند.

دستور تشکیل شورای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان

وزیر گردشگری خطاب به استاندار دستور داد: من تقاضا می‌کنم استاندار، معاونین ایشان و مدیرکل ما به عنوان دبیر، "جلسات شورای توسعه زیرساخت‌های گردشگری" را در استانداری تشکیل دهند.