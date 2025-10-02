انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، درباره توسعه یکباره بومگردی های روستایی در سراسر کشور، بیان کرد: امسال برای نخستین بار ساز و کاری اندیشیده شده که توسعه بومگردی ها ضابطه مند شود

وی با بیان اینکه برای نخستین بار از سال جاری بومگردی که می خواهد مجوز بگیرد و در روستا کار کند و همچنین بتواند از تسهیلات بانکی بهره مند شود متعد به رعایت برخی امور شده است، افزود: ساز و کار این موضوع به استان ها ابلاغ شده است.

معاون وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: هر بومگردی برای تاسیس و اساساً هر شغلی که می خواهد در این حیطه ایجاد و از تسهیلات بهره مند شود مکلف است که دوره های آموزشی ما را طی کند.

محسنی بندپی با بیان اینکه ما نظارت، آموزش و هدایت را در قبال این کسب و کارهای روستایی در دستور کار قرار داده ایم، ابراز کرد: با این ضوابط به خصوص آموزش و هدایت می توانیم پایش و نظارت بهتری هم بر بومگردی های روستایی سراسر کشورمان داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره جنگ ثبت جهانی ابر و همچنین ضوابط گردشگری در این دست آثار ثبت جهانی بیان کرد: برای آثاری که سابقه ثبت میراثی دارند مانند جنگل ابر شاهرود و قلعه الموت و … در حال کار برای طرح های گردشگری هستیم اما یونسکو برای این طرح ها ضوابطی دارد که باید رعایت شود.

معاون وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه یونسکو برای این دست مناطق فهرستی تهیه کرده که مشمول باید ها و نبایدها است، گفت: بر اساس این فهرست است که کارشناسان این نهاد بین المللی طرح ها را ارزیابی می کنند و در نهایت طرح های گردشگری که حائز شرایط باشد اجرایی می شود که البته بر روی این امر کار می کنیم.