وزیر راه: توسعه اقتصاد دریامحور در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد صبح پنجشنبه در ابتدای ورود به بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم استان بوشهر مردمی بزرگ هستند که به عنوان مردمی استعمار ستیز و مههماننواز در حافظه تاریخی مردم کشور ثبت شده اند.
وی اضافه کرد: حضور در این استان و آنچه که به توسعه هر چه بیشتر قلب تپنده استان یعنی استان بوشهر کمک میکند در برنامهریزیهای وزارت راه و شهرسازی است.
وزیر راه و شهرسازی توسعه اقتصاد دریا محور را یکی از مهمترین برنامهها عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و پیگیریهای رئیس جمهور اقتصاد دریامحور را در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه راهاهن محور توسعه است، ادامه داد: امروز بازدیدهایی را از راهآهن و بندر بوشهر و راه و مسکن در استان بوشهر خواهیم داشت.
نظر شما