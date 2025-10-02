حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در موندیاکالت ۲۰۲۵ بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس جهانی سیاستهای فرهنگی یونسکو (موندیاکالت ۲۰۲۵) از ۷تا ۹ مهر ۱۴۰۴ (۲۹سپتامبر تا ۱ اکتبر) با حضور بیش از ۱۶۰ هیأت عالیرتبه، وزرای فرهنگ، اندیشمندان، هنرمندان و نهادهای بینالمللی در مرکز همایشهای بینالمللی بارسلونا (CCIB) آغاز بهکار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با هیأتی عالیرتبه به سرپرستی سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی احمد پاکتچی، سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو و حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران؛ و همچنین محسن جوادی معاون امور فرهنگی، حسین انتظامی، معاون اداری مالی و سید روحالله حسنی، مشاور وزیر (از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، در این رویداد بینالمللی حضور فعال داشت.
این کنفرانس که بستری جهانی برای سیاستهای فرهنگی است، ادامهای بر دستاوردهای موندیاکالت ۲۰۲۲ در مکزیک است، با هدف تدوین سیاستهای فرهنگی جهانی برای دوران پس از ۲۰۳۰ برگزار شد. در مراسم افتتاحیه، سخنرانانی همچون پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، ارنست اورتاسون، وزیر فرهنگ اسپانیا، کلودیا کوریل دایکاثا، وزیر فرهنگ مکزیک و رئیس موندیاکالت ۲۰۲۲ و ارنستو اوتونه، معاون مدیرکل یونسکو در امور فرهنگ، به اهمیت نقش فرهنگ در توسعه پایدار، صلح، عدالت، تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی و حقوق بشر پرداختند.
محور اصلی سخنرانیها تأکید بر ضرورت گنجاندن «هدف مستقل فرهنگی» در دستورکار توسعه پس از ۲۰۳۰ و معرفی نخستین «گزارش جهانی وضعیت فرهنگ» بود که بهعنوان یکی از نقاط عطف این کنفرانس رونمایی شد.
مشارکت جمهوری اسلامی ایران در دستورکار جهانی فرهنگ
هیئت جمهوری اسلامی ایران با هدف تبیین دیدگاههای کشور درباره حقوق فرهنگی، عدالت فرهنگی و اقتصاد فرهنگ در موندیاکالت ۲۰۲۵ شرکت کرد. صالحی در نشست تخصصی «حقوق فرهنگی و اقتصاد فرهنگ» سخنرانی داشت و بر اهمیت عدالت فرهنگی، توسعه اقتصاد فرهنگ، تقویت هویت ملی و گسترش گفتوگوی بینفرهنگی تأکید کرد.
برنامه سخنرانیهای وزیر فرهنگ ایران نیز شامل دو محور اصلی؛ سخنرانی درباره حقوق فرهنگی و سخنرانی با محور اقتصاد فرهنگ بود. وی در این سخنرانیها بر نقش فرهنگ در عدالت اجتماعی، دسترسی برابر فرهنگی و سرمایهگذاری در فرهنگ بهعنوان موتور محرک توسعه تأکید خواهد کرد.
حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در نشستهای تخصصی
دکتر حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، نیز در کنار هیأت رسمی کشورمان حضور داشت و در جلسات تخصصی و نشستهای جانبی با همتایان خود از دیگر کشورها به معرفی دستاوردهای کمیسیون ملی یونسکو در ایران پرداخت. او بر اهمیت همکاریهای منطقهای و بینالمللی در حوزه فرهنگ، تبادل تجربیات میان کمیسیونهای ملی و مشارکت فعال ایران در پروژههای یونسکو در زمینه آموزش، علوم، فرهنگ، فناوری و هوش مصنوعی تأکید کرد.
دیپلماسی فرهنگی ایران در موندیاکالت
در حاشیه این کنفرانس، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه دیدارهای دوجانبهای با وزرای فرهنگ کشورهای مختلف از جمله پاکستان، آذربایجان، هندوستان، اندونزی، یونان، مصر، کلمبیا، مغولستان و قرقیزستان برگزار کردند.
در این ملاقاتها، بر موضوعاتی همچون ایجاد برنامههای مشترک فرهنگی و هنری، تبادلات دانشگاهی و هنری، همکاری در حوزه میراث ناملموس، زبان و تنوع فرهنگی، مشارکت در پروژههای یونسکو درباره فرهنگ و فناوری و برگزاری هفتههای فرهنگی مشترک تأکید شد.
هیئت ایرانی همچنین در برنامههای جانبی موندیاکالت با موضوعاتی چون آموزش فرهنگ و هنر، حفاظت از میراث فرهنگی در بحران و نقش هوش مصنوعی در خلاقیت فرهنگی مشارکت فعال داشت.
گامی مؤثر در تقویت جایگاه فرهنگی ایران
حضور وزیر فرهنگ، سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در موندیاکالت ۲۰۲۵، فرصتی برای انعکاس دیدگاهها و دستاوردهای ملی، تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور و تعمیق تعامل سازنده با نهادهای فرهنگی بینالمللی فراهم آورد؛ حضوری که جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در گفتوگوی جهانی فرهنگ بیش از پیش برجسته ساخت.
