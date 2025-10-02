  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

گناباد دومین شهرستان سالمندخیز کشور با ۱۳.۵ درصد سالمند است

گناباد دومین شهرستان سالمندخیز کشور با ۱۳.۵ درصد سالمند است

مشهد- فرماندار گناباد گفت: شهرستان گناباد با جمعیت ۹۸ هزار نفری، تقریباً بیش از ۱۳.۵ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارعی صبح پنجشنبه، به همراه اعضای شورای تأمین، مسئولان و خیرین از مرکز شبانه‌روزی سالمندان تندیس مهر بازدید و در ادامه اظهار کرد: شهرستان گناباد با جمعیت ۹۸ هزار نفری، تقریباً بیش از ۱۳.۵ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند و این شهرستان به عنوان دومین شهرستان سالمندخیز کشور شناخته می‌شود.

فرماندار گناباد بیان کرد: انزوای اجتماعی، ترس از تنهایی، احساس بیهودگی و نگرانی از آینده از مهم‌ترین آسیب‌های روانی دوران سالمندی است.

وی خاطرنشان کرد: وجود دانشگاه علوم پزشکی و ارائه مراقبت‌های ویژه بهداشتی در سطح روستاها یکی از عوامل افزایش امید به زندگی و رسیدن افراد به سن بازنشستگی در این منطقه است.

زارعی پدیده مهاجرت جوانان برای تحصیل و کار به خارج از شهرستان و همچنین مهاجرت معکوس بازنشستگان به گناباد را از دیگر ویژگی‌های جمعیتی برشمرد و تصریح کرد: این شرایط لزوم تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفاه حال پیشکسوتان را دوچندان می‌کند.

فرماندار گناباد بر ضرورت ایجاد «مرکز روزانه سالمندان» در شهرستان تاکید کرد و افزود: «هدف از این اقدام، ارائه خدمات جامع پزشکی، توانبخشی و برنامه‌های شاد برای کاهش دغدغه تنهایی و احساس مفید نبودن در سالمندان است.»

وی در پایان با اشاره به گسستگی نسلی در جامعه، بر لزوم برنامه‌ریزی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برای تعامل بیشتر بین جوانان و سالمندان تاکید کرد تا این شکاف نسلی کاهش یابد.

کد خبر 6609015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها