گناباد دومین شهرستان سالمندخیز کشور با ۱۳.۵ درصد سالمند است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارعی صبح پنجشنبه، به همراه اعضای شورای تأمین، مسئولان و خیرین از مرکز شبانهروزی سالمندان تندیس مهر بازدید و در ادامه اظهار کرد: شهرستان گناباد با جمعیت ۹۸ هزار نفری، تقریباً بیش از ۱۳.۵ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل میدهند و این شهرستان به عنوان دومین شهرستان سالمندخیز کشور شناخته میشود.
فرماندار گناباد بیان کرد: انزوای اجتماعی، ترس از تنهایی، احساس بیهودگی و نگرانی از آینده از مهمترین آسیبهای روانی دوران سالمندی است.
وی خاطرنشان کرد: وجود دانشگاه علوم پزشکی و ارائه مراقبتهای ویژه بهداشتی در سطح روستاها یکی از عوامل افزایش امید به زندگی و رسیدن افراد به سن بازنشستگی در این منطقه است.
زارعی پدیده مهاجرت جوانان برای تحصیل و کار به خارج از شهرستان و همچنین مهاجرت معکوس بازنشستگان به گناباد را از دیگر ویژگیهای جمعیتی برشمرد و تصریح کرد: این شرایط لزوم تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای رفاه حال پیشکسوتان را دوچندان میکند.
فرماندار گناباد بر ضرورت ایجاد «مرکز روزانه سالمندان» در شهرستان تاکید کرد و افزود: «هدف از این اقدام، ارائه خدمات جامع پزشکی، توانبخشی و برنامههای شاد برای کاهش دغدغه تنهایی و احساس مفید نبودن در سالمندان است.»
وی در پایان با اشاره به گسستگی نسلی در جامعه، بر لزوم برنامهریزی آموزش و پرورش و دانشگاهها برای تعامل بیشتر بین جوانان و سالمندان تاکید کرد تا این شکاف نسلی کاهش یابد.
نظر شما