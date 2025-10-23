به گزارش خبرنگار مهر، امیر زارعی عصر پنجشنبه در نشست شورای ورزش تربت‌حیدریه از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با مجموعه ایمیدرو برای اختصاص یک درصد از درآمد شرکت‌های معدنی و صنعتی به ورزش استان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام می‌تواند منبع مالی قابل توجهی برای ورزش خراسان رضوی باشد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های این اداره کل، از احیای سه تیم لیگ‌برتری در استان طی دو ماه گذشته خبر داد.

وی با بیان اینکه دو تیم از این سه تیم مختص بانوان بودند، اظهار کرد: بانوان نشان دادند که در میادین ورزشی خوب می‌درخشند.

زارعی از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت ورزش و وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته آینده خبر داد و گفت: سعی کردیم صنعت را با ورزش استان آشتی دهیم و با برگزاری سه جلسه با مجموعه ایمیدرو، این تفاهم‌نامه منعقد خواهد شد که بر اساس آن، یک درصد از درآمد اعتبارات صمت و شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو به ورزش استان اختصاص یابد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به وجود قریب به ۳۳ شرکت و معدن در خراسان رضوی، افزود: این امر مبلغ قابل توجهی برای ورزش استان خواهد شد.

وی از تلاش برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ای جهت استفاده هیئت‌های ورزشی از سالن‌های آموزش و پرورش در زمان تعطیلی خبر داد و گفت: در تلاشیم تا این سالن‌ها در ساعات غیردرسی در اختیار هیئت‌های ورزشی قرار گیرند.

زارعی با تأکید بر عدم دخالت سیاسیون در هیئت‌های ورزشی، تصریح کرد: اجازه ندادیم سیاسیون در هیئت‌های ورزشی دخالت کنند و دغدغه داریم افراد خوش‌نام و خاک‌خورده ورزشی در این هیئت‌ها ایفای نقش کنند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در خصوص میزبانی شهرهای استان گفت: اگر قرار است اردوی تیم ملی یا انتخابی و میزبانی مسابقات کشوری را داشته باشیم، باید خروجی داشته باشد و افرادی از استان در عضویت تیم ملی باشند.

وی بیان کرد: در دولت شهید رئیسی طرح ملی آمایش سرزمینی ورزشی برنامه‌ریزی شد و اکنون در دولت چهاردهم مصوب شده و امیدواریم به زودی اجرایی شود.

زارعی گفت: در خراسان رضوی ۵ رشته شامل جودو، دوچرخه‌سواری، شنا، کشتی و هندبال بر اساس طرح آمایش معرفی و به وزارت اعلام شده و در شهرستان‌ها هم این روند باید تسری یابد.

درخواست فرماندار تربت‌حیدریه برای بازنگری در واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی

مجتبی شجاعی، فرماندار تربت‌حیدریه نیز در این نشست با انتقاد از روند اجرای ماده ۸۸ در خصوص واگذاری اماکن به بخش خصوصی، اظهار کرد: این قانون با روحیه ورزشی و اصل سوم قانون اساسی منافات دارد، در عین حال در سطح کشور به خوبی هم اجرا نمی‌شود.

فرماندار تربت حیدریه گفت: سالن‌هایی که در فراخوان اخیر در سامانه قرار گرفته است را به هیئت‌های ورزشی بدهید تا درآمد حاصل از آن ضمن تأمین هزینه‌های نگهداری سالن، صرف ورزش شهرستان شود.

وی با بیان اینکه وجه قالب دشمن در ضربه زدن به جوانان، جنگ نرم است که یکی از راهبردهای مقابله با آن ورزش است، افزود: سرانه ورزشی و زیرساخت‌های ورزشی شهرستان با کمک فضاهای ورزشی سپاه و بسیج خوب است، در عین حال ظرفیت انسانی خوبی داریم و آماده برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستیم و این منوط به کمک اداره کل و وزارت ورزش است.

زارعی اظهار کرد: ورزش بانوان در این شهرستان نیازمند مکان و زیرساخت لازم است و باید پایه‌گذار یک مکان ورزشی ویژه بانوان باشیم و این یک یادگار در این خطه خواهد ماند.