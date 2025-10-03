از ورزش و تقویت سلامت روان مردان تا تاثیر تغییرات اقلیمی بر مصرف قند

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

تغییرات اقلیمی می‌تواند باعث افزایش مصرف قند شود

تغییرات اقلیمی باعث افزایش دمای کلی شده است و تحقیقات جدید نشان می‌دهد که افزایش گرما، افراد را به سمت مصرف بیشتر نوشیدنی‌های شیرین و خوراکی‌های یخ‌زده سوق می‌دهد.

ورزش سلامت روانی مردان را تقویت می‌کند

بیشتر مردان موافقند که ورزش باعث تقویت سلامت روان و اعتماد به نفس آنها می‌شود.

آلودگی هوا می‌تواند روند پیشرفت آلزایمر را تسریع کند

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که آلودگی هوا ممکن است اثرات مخرب بیماری آلزایمر بر مغز را تسریع کند.

پیری زودرس سیستم ایمنی عامل ابتلا به آرتریت روماتوئید

یک مطالعه جدید می‌گوید که آرتریت روماتوئید ممکن است تا حدی ناشی از پیری زودرس سیستم ایمنی باشد.