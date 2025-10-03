  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۶:۰۳

اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

از ورزش و تقویت سلامت روان مردان تا تاثیر تغییرات اقلیمی بر مصرف قند

از ورزش و تقویت سلامت روان مردان تا تاثیر تغییرات اقلیمی بر مصرف قند

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده‌ای از مهم ترین آنها می‌پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

تغییرات اقلیمی می‌تواند باعث افزایش مصرف قند شود

تغییرات اقلیمی باعث افزایش دمای کلی شده است و تحقیقات جدید نشان می‌دهد که افزایش گرما، افراد را به سمت مصرف بیشتر نوشیدنی‌های شیرین و خوراکی‌های یخ‌زده سوق می‌دهد.

ورزش سلامت روانی مردان را تقویت می‌کند

بیشتر مردان موافقند که ورزش باعث تقویت سلامت روان و اعتماد به نفس آنها می‌شود.

آلودگی هوا می‌تواند روند پیشرفت آلزایمر را تسریع کند

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که آلودگی هوا ممکن است اثرات مخرب بیماری آلزایمر بر مغز را تسریع کند.

پیری زودرس سیستم ایمنی عامل ابتلا به آرتریت روماتوئید

یک مطالعه جدید می‌گوید که آرتریت روماتوئید ممکن است تا حدی ناشی از پیری زودرس سیستم ایمنی باشد.

کد خبر 6609079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها