تغییرات اقلیمی عامل پیدایش کروناویروس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، انتشار گازهای گلخانهای در جهان طی قرن گذشته با گسترش محل رشد زیستگاه جنگلی مورد علاقه خفاشها، جنوب چین را به کانون کروناویروس زاده شده از خفاش تبدیل کرده است.
این مطالعه تغییرات گستردهای را در نوع پوشش گیاهی در استان یوننان جنوب چین و مناطق مجاور آن در میانمار و لائوس طی قرن گذشته نشان داده است. تغییرات آب و هوایی از جمله افزایش دما، نور خورشید و دی اکسید کربن اتمسفر که بر رشد گیاهان و درختان تأثیر میگذارد، زیستگاههای طبیعی را از بوته زارهای گرمسیری به دشتهای گرمسیری و زمینهای جنگلی برگریز تغییر داده است. این نوع محیط، یک زیستگاه مناسب برای بسیاری از گونههای خفاش که عمدتاً در جنگلها زندگی میکنند، ایجاد کرده است.
تعداد کروناویروس ها در یک منطقه ارتباط مستقیمی با تعداد گونههای مختلف خفاش موجود در آنجا دارد. این مطالعه نشان داد که ۴۰ گونه دیگر از خفاشها در قرن گذشته به استان یوننان در جنوب چین نقل مکان کرده اند و حدود ۱۰۰ نوع ویروس کروناویروس خفاش را در خود جای داده اند. دادههای ژنتیکی نشان میدهد ممکن است این منطقه، کانون اصلی ایجاد کروناویروس بوده باشد.
دکتر «رابرت بییر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کمبریج، در این باره میگوید: «تغییرات آب و هوایی طی قرن گذشته استان یوننان در جنوب چین را به زیستگاه مناسبی برای گونههای مختلف خفاش تبدیل کرده است.»
وی افزود: «درک اینکه چگونه توزیع جهانی گونههای خفاش در نتیجه تغییر آب و هوا تغییر کرده است، میتواند گام مهمی در بازسازی منشأ شیوع کووید ۱۹ باشد.»
به گفته بییر، «با تغییر آب و هوا زیستگاهها تغییر یافت، گونهها برخی مناطق را ترک کردند و به مناطق دیگر رفتند و ویروسهای خود را با خود بردند. این وضعیت نه تنها مناطقی را که در آنجا ویروس وجود دارد تغییر داد، بلکه به احتمال زیاد امکان تعاملات جدید بین حیوانات و ویروسها را فراهم میکند که منجر به ایجاد ویروسهای مضرتر و تکامل آنها میشود.»
جمعیت خفاشهای جهان حامل حدود ۳۰۰۰ نوع مختلف ویروس کرونا هستند بطوریکه هرگونه خفاش به طور متوسط ۲.۷ ویروس کرونا را در همراه خود دارد که بیشتر آنها بدون بروز علائم هستند. افزایش تعداد گونههای خفاش در یک منطقه خاص، ناشی از تغییرات آب و هوایی، ممکن است احتمال وجود ویروس کرونا مضر را برای انسان ایجاد نماید.
اکثر کروناویروس های موجود در خفاشها نمیتوانند به درون انسان پرش کنند. اما چندین کروناویروس که توانستند انسان را آلوده نمایند به احتمال زیاد از خفاشها منشأ گرفته و کُشنده هستند: مِرس (سندرم تنفسی خاورمیانه)، سارس (سندرم حاد تنفسی) و کووید ۱۹.
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