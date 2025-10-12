  1. استانها
میانه ساز: پیشگیری از آرتروز با ورزش‌ و سبک زندگی سالم امکان‌پذیر است

کاشان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با اشاره به شیوع بالای آرتروز، بر نقش ورزش و اصلاح سبک زندگی در پیشگیری از این بیماری تأکید کرد.

الهه میانه‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از بیماری‌های عضلانی اظهار کرد: آرتروز شایع‌ترین بیماری عضلانی‌اسکلتی است که باعث تخریب غضروف مفصلی و درگیری مفاصل می‌شود. در این بیماری، غضروف نازک می‌شود و استخوان‌ها به‌تدریج به هم ساییده می‌شوند که این امر درد، محدودیت حرکتی و کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد.

وی ابراز کرد: در برخی موارد، در آرتروز زانو استخوانچه‌هایی به نام استئوفیت در مفصل ایجاد می‌شود که می‌تواند موجب قفل شدن مفصل یا آسیب به بافت‌هایی مانند مینیسک و لیگامان‌ها شود.

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به عوامل مؤثر در بروز آرتروز تصریح کرد: ژنتیک، آسیب‌های قبلی مفصل، ضعف عضلات، تغذیه نامناسب، فعالیت بدنی کم یا نادرست و همچنین مشکلات مادرزادی مانند زانوی پرانتزی، زانوی ایکس، کوتاهی اندام و غیره از عوامل مهم در بروز این بیماری هستند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه برخی عوامل مانند ژنتیک یا ناهنجاری‌های مادرزادی قابل تغییر نیستند، اما می‌توان با رعایت اصول سبک زندگی سالم، ورزش مناسب و تغذیه صحیح از بروز یا پیشرفت آرتروز جلوگیری کرد. همیشه گفته می‌شود پیشگیری بهتر از درمان است و در مورد آرتروز، این جمله کاملاً مصداق دارد.

میانه ساز تأکید کرد: ورزش‌های سنگین و نادرست می‌توانند به‌جای پیشگیری، باعث آسیب مفصلی شوند. بنابراین انتخاب نوع ورزش بسیار مهم است. ورزش‌هایی که به تقویت عضلات، افزایش انعطاف و کاهش فشار بر مفاصل کمک کنند، مؤثرترین شیوه برای کنترل و پیشگیری از آرتروز هستند.

وی گفت: ورزش منظم با شدت و نوع مناسب می‌تواند روند تخریب مفصل را کند کرده و درد و خشکی حرکتی را کاهش دهد. افراد باید برنامه‌های ورزشی خود را زیر نظر پزشک متخصص انجام دهند تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

