به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان، محققان خرید مواد غذایی خانوارهای آمریکایی بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را با دادههای آب و هوای محلی مقایسه کردند. به ازای هر ۱.۸ درجه فارنهایت افزایش دما، مصرف قند به ازای هر نفر در روز ۰.۷ گرم افزایش یافت. بیشتر این افزایش در مصرف نوشابه، آبمیوه و دسرهای یخزده بود.
«پن هی»، نویسنده اصلی مطالعه از دانشگاه کاردیف در بریتانیا، گفت: «مسائل بهداشت عمومی مربوط به مصرف قند به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است، اما اگر تعامل با تغییرات اقلیمی را در نظر بگیریم، اوضاع بدتر خواهد شد.»
محققان تخمین میزنند که اگر گرمایش جهانی با سرعت فعلی خود ادامه یابد، مصرف قند افزودنی میتواند تا سال ۲۰۹۵ تقریباً ۳ گرم در روز افزایش یابد.
انجمن قلب آمریکا توصیه میکند مصرف قند افزودنی به ۳۶ گرم در روز برای مردان و ۲۵ گرم برای زنان محدود شود، چراکه مصرف بیش از حد قند افزودنی خطر چاقی، دیابت نوع ۲ و بیماریهای قلبی را افزایش میدهد.
«شارلوت کوکوفسکی»، محقق دانشگاه کمبریج در بریتانیا، گفت: «شواهد در مورد چگونگی تغییر الگوهای غذایی ناشی از گرمای شدید هنوز نسبتاً کم است.»
او گفت: «این تحقیق مسیری را که از طریق آن تغییرات اقلیمی میتواند بر سلامت انسان تأثیر بگذارد، برجسته میکند.»
کوکوفسکی افزود: «آنچه به ویژه نگرانکننده است این است که آسیبپذیرترین گروهها هم بیشتر در معرض گرمایش هستند و هم بیشتر در معرض خطر بیماریهای مرتبط با رژیم غذایی قرار دارند.»
