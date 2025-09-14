پیشگیری از زوال عقل با تغییر سبک زندگی و توجه به خواب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری–تحلیلی رادیو گفت‌وگو، ریحانه صبور نژاد، متخصص روانشناسی و مشاور خانواده، با اشاره به نقش پررنگ فعالیت‌های مغزی در حفظ سلامت عقل اظهار کرد: مطالعه کتاب، حل معماها و بازی‌های فکری مانند سودوکو یا اسم‌فامیل، باعث تقویت نورون‌ها و پیشگیری از زوال عقل می‌شود. هرگونه تعطیلی فعالیت مغزی و وابستگی بیش از حد به ابزارهایی مانند اپلیکیشن‌های مسیریابی، به مرور موجب تنبلی مغز خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش خواب در بهبود عملکرد مغز افزود: در طول خواب، سیستمی در مغز فعال می‌شود که پروتئین‌های سمی و زائد را دفع می‌کند؛ خواب ناکافی باعث باقی‌ماندن این مواد و در نهایت احتمال بروز آلزایمر می‌شود. خواب شبانه با کیفیت بین ۷ تا ۹ ساعت، به‌ویژه در بازه ۱۰ شب تا ۲ بامداد، بیشترین اثر را در سلامت مغز دارد.

صبور نژاد در ادامه، کاهش سن ابتلاء به زوال عقل را نتیجه عواملی چون فضای مجازی، تغذیه ناسالم و آلودگی هوا دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه برخی عوامل مانند آلودگی در کنترل ما نیست، اما با اصلاح سبک زندگی، فعالیت‌های ذهنی منظم و رعایت بهداشت خواب می‌توان تا حد زیادی خطر ابتلاء را کاهش داد.

این مشاور خانواده، یکی از معضلات رایج را استفاده از تلفن همراه پیش از خواب عنوان کرد و توصیه کرد: یک ساعت قبل خواب باید گوشی خاموش و اینترنت قطع شود تا کیفیت خواب حفظ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت خواب در کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: هورمون رشد در خواب ترشح می‌شود؛ بنابراین بی‌نظمی در خواب به رشد جسمی و عقلی آسیب می‌زند. شب‌ها ملاتونین و روزها سروتونین ترشح می‌شود و برای داشتن روزی با نشاط، باید صبح‌ها بیدار بوده و حتی ورزش صبحگاهی داشت.