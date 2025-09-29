پیری زودرس سیستم ایمنی عامل ابتلا به آرتریت روماتوئید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق یافتههای اخیر، محققان دریافتند که افراد مبتلا به درد مفاصل و آرتروز، دارای علائمی از پیری تسریعشده سیستم ایمنی هستند.
محققان گفتند که این موضوع نشان میدهد که پیری سیستم ایمنی ممکن است نقش مستقیمی در ایجاد آرتریت روماتوئید، یک اختلال خودایمنی که زمانی رخ میدهد که سیستم ایمنی به مفاصل فرد حمله میکند، داشته باشد.
«نیهاریکا دوگال»، محقق ارشد و استادیار پیری ایمنی در دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «ما کشف کردهایم که پیری سیستم ایمنی فقط نتیجه آرتریت روماتوئید نیست بلکه ممکن است محرک خود بیماری باشد.»
برای این مطالعه، محققان سلامت ۲۲۴ نفر را تجزیه و تحلیل کردند. از این تعداد، ۶۹ نفر گروه کنترل سالم و بقیه در مراحل مختلف ابتلا به آرتریت روماتوئید بودند.
نتایج آزمایش خون نشان داد که سطح سلولهای T- گلبولهای سفید خون که به شناسایی و حمله به ویروسها و باکتریها کمک میکنند- در بین بیمارانی که علائم اولیه مفصلی داشتند، پایینتر است. در این بیماران همچنین تولید سلولهای T تازه از غده تیموس کاهش یافته بود.
محققان گفتند نمره جامع وضعیت سیستم ایمنی به نام IMM-AGE همچنین نشان دهنده پیری سیستم ایمنی تسریع شده در افراد قبل از تشخیص آرتریت روماتوئید در آنها بود.
دوگال گفت: «ما دریافتیم که افراد در مراحل اولیه آرتریت روماتوئید- یعنی قبل از تشخیص بالینی- علائم پیری سریعتر سیستم ایمنی را نشان میدهند.»
نتایج نشان میدهد که محققان علائم پیشرفتهتری از پیری سیستم ایمنی را در بین بیماران پس از تشخیص رسمی آرتریت روماتوئید، از جمله تخریب سلولهای T و علائم گستردهتر التهاب، مشاهده کردند.
دوگال گفت: «این یافتهها نشان میدهد که ما ممکن است بتوانیم با استفاده از درمانهایی که پیری را کُند میکنند، مانند تقویت روند طبیعی بدن برای پاکسازی سلولهای آسیبدیده، مانع از پیشرفت بیماری در افراد در معرض خطر شویم.»
محققان گفتند که مطالعه آینده میتواند بر این موضوع تمرکز کند که آیا داروهای موجود میتوانند با پیری زودرس مقابله کنند و پیشرفت آرتریت روماتوئید را در افراد در معرض خطر بالای این بیماری کُند یا متوقف کنند.
