به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، با این حال، یک نظرسنجی جدید کلینیک کلیولند میگوید که این بدان معنا نیست که آنها این کار را به یک عادت منظم تبدیل خواهند کرد.
طبق یک نظرسنجی سراسری از ۱۰۰۰ مرد ۱۸ سال به بالا، کسانی که ورزش میکنند میگویند که ورزش کردن آنقدر مفید است که وقتی یک جلسه تمرین را کنار میگذارند، واقعاً آن را احساس میکنند، نتایج نشان میدهد:
• ۸۱٪ انرژی کمتر یا خستگی دارند.
• ۴۷٪ استرس یا تحریکپذیری بیشتری را گزارش میکنند.
• ۳۳٪ از سلامت روان کمتری برخوردارند.
دکتر «پتار باجیچ»، مدیر بخش سلامت مردان در موسسه اورولوژی گلیکمن کلینیک کلیولند، در یک بیانیه خبری گفت: «مردان گاهی اوقات بر سلامت جسمی خود تمرکز میکنند، اما سلامت روان و جنسی به همان اندازه مهم هستند و همه آنها به هم مرتبط هستند. وقتی یک زمینه از کار بیفتد، میتواند بر بقیه تأثیر بگذارد.»
این نظرسنجی همچنین نشان داد که حدود ۸۶٪ از مردان در طول یک هفته معمولی استرس، اضطراب یا خستگی روانی را تجربه میکنند.
حدود نیمی (۵۲٪) به دلیل رسانههای اجتماعی یا انتظارات عمومی نسبت به ظاهر خود احساس ناامنی کردهاند و ۴۷٪ گفتهاند که خود را با دیگران به صورت آنلاین مقایسه کردهاند.
باجیچ گفت: «وقتی مردان با ورزش، غربالگری منظم، معاینات و اولویت دادن به سلامت روان خود، در مورد سلامت خود پیشگیرانه عمل میکنند، میتوانند به جلوگیری از بسیاری از مشکلات سلامتی کمک کرده و برخی از آنها را در مراحل اولیه و قابل درمان شناسایی کنند.»
نظر شما