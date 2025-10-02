انهدام باند کلاهبرداری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه وحید ذاکری فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی فاتب با اشاره به انهدام یک باند کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش خودرو: گفت این پرونده ۲۰ شاکی دارد و میزان کلاهبرداری ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ کارآگاه وحید ذاکری در تشریح این خبر گفت با شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر انجام کلاهبرداری در خرید و فروش خودرو توسط شرکتی در زمینه خرید و فروش خودرو رسیدگی به این مهم در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی عنوان کرد: کارآگاهان با انجام تحقیقات از شکات متوجه شدند متهم با دایر کردن یک شرکت صوری بدون داشتن هیچ گونه مجوزی از مراجع مربوطه با تبلیغات در فضای مجازی و سایت دیوار وعده واگذاری و تحویل خودروهای خارجی در انواع مختلف به شهروندان را داده است.

وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات در راستای نحوه و چگونگی فعالیت متهم به صورت نامحسوس اقدامات لازم معمول و در تحقیقات مشخص شد این اشخاص صرفاً با تنظیم قراردادهای مرتبط با شرکت مذکور وعده فروش و واگذاری خودرو با قیمت پایین در فرصت محدود را به اشخاص داده و به این ترتیب اقدام به دریافت مبالغ از شهروندان کرده و این مبالغ را به حساب های خود و کارمندان شرکت واریز کرده و با مراجعه اشخاص در اتمام زمان قرارداد در زمان تحویل خودرو معلوم شد هیچ خودرویی در کار نبوده و صرفاً به این طریق موفق به اخذ مبالغ هنگفتی شده است.

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت افزود: کارآگاهان در این راستا با هماهنگی مرجع قضایی به آدرس شرکت مراجعه و ضمن بررسی مدارک فعالیت متهمان مشخص شد سه نفر دیگر نیز در انجام اقدامات مجرمانه کلاهبرداری با متهم ردیف اول به عنوان معاونت در جرم همدستی میکنند که نهایتاً با صدور دستور، قضایی شرکت مورد نظر پلمب و هر چهار متهم دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند.

سرهنگ ذاکری افزود: در تحقیقات انجام شده توسط کارآگاهان و همچنین مواجهه حضوری با شکات، متهمان به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شده و با قرار وثیقه به زندان منتقل شد.

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران، بزرگ گفت: در بررسی پروندههای مطروحه مشخص شد که این متهمان در پرونده خود جرائم دیگری نیز دارند که در حال حاضر ۲۰ تن از شاکیان شناسایی شده و میزان مبلغ کلاهبرداری ۵۰۰ میلیارد ریال می باشد و پرونده کماکان در راستای شناسایی شکات ادامه دارد.

