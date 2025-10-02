ایجاد آزمایشگاه دامپزشکی در خراسان جنوبی یک ضرورت فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی صبح پنجشنبه در مراسم بزرگداشت هفته دامپزشکی اظهارکرد: صیانت از سرمایه دامی بهویژه دام مولد از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بهطور جدی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس افزود: نبود آزمایشگاه دامپزشکی در خراسان جنوبی سبب شده است نمونهها برای بررسی به تهران و سپس آذربایجان ارسال شود که علاوه بر صرف هزینههای بالا، روند درمان بیماریهایی مانند هاری را با تأخیر مواجه میکند.
وی افزود: بنابراین تأسیس این آزمایشگاه از ضروریات استان است و انتظار داریم بهعنوان دستاورد مهم این نشست مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان دامپزشکی عنوان کرد: تأمین مسکن برای همکاران دامپزشکی که سالها با دغدغههای متعدد روبهرو بودهاند، باید در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس یکی دیگر از چالشهای جدی این حوزه را کمبود نیرو دانست و گفت: کاهش نیروی انسانی به حدی است که در صورت خروج یک نفر، جایگزینی وجود ندارد.
هاشمی بیان کرد: این در حالی است که خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و خدمات دامپزشکی نیازمند حضور میدانی نیروها در مناطق مختلف است.
وی با تأکید بر فرسودگی ناوگان خودرویی دامپزشکی استان اظهار داشت: بسیاری از خودروهای موجود همچنان قابلیت استفاده دارند اما به دلیل پایان عمر مفید از چرخه خدمت خارج میشوند و از این جهت ضروری است کمیتههای فنی در این زمینه بازنگری کرده و مانع از هدررفت این ظرفیت شوند.
هاشمی تصریح کرد: دامپزشکان درگیر بیماریهای مشترک انسان و دام هستند و در معرض خطرات متعدد قرار میگیرند اما حمایت کافی از آنها صورت نمیگیرد و مشکلات معیشتی و رفاهی نیازمند توجه ویژه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کوچکسازی ساختارهای استانی و تمرکز بر مرکز در حالی صورت گرفته که استانها با کمبود شدید نیرو و امکانات مواجه هستند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: برخلاف ادعای بزرگ بودن ساختار دولت، آمارها نشان میدهد که ایران جزو کوچکترین دولتها در جهان است و این روند کوچکسازی در بخش کشاورزی و دامپزشکی میتواند به زیان تولیدکنندگان و دامداران تمام شود.
