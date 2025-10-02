به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی چهارشنبه شب در مراسم افتتاحیه بزرگترین باغ شهری شرق کشور از جذب بیش از ۱۷ همت اعتبار برای پروژههای عمرانی این استان در ۱۰ ماه گذشته خبر داد و اظهار داشت: این اعتبارات از محل اعتبارات ملی و با همت تمام مسئولان جذب شده است.
وی راهآهن را یکی از مطالبات اصلی مردم استان عنوان کرد و گفت: طی ۱۰ ماهه گذشته هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به این پروژه تزریق شده و پیگیری آن ادامه دارد
هاشمی با بیان اینکه طرح انتقال آب از دریای عمان به طور جد در حال پیگیری است، بیان کرد: همچنین صدور مجوز کولبری در خراسان جنوبی نیز محقق شده است.
وی از افزایش بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومانی اعتبارات بانکی خبر داد و گفت: برای اولین بار نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در ۲۶ مهرماه در خراسان جنوبی راهاندازی خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: برنامه «ایران جان» به مدت یک هفته در آبانماه برای نمایش توانمندیهای این استان در شبکههای سراسری پخش میشود که فرصت مهمی برای استان است.
هاشمی با اشاره به فعالسازی بازارچههای مرزی تا پیش از پایان سال جاری، اظهار داشت: ۶۸ واحد تولیدی کاملاً تعطیل به چرخه تولید برگشته و نرخ تولیدات نیز افزایش یافته است.
وی با اشاره به وضعیت امنیتی استان، بیان کرد: خراسان جنوبی به دلیل ارکان امنیتی و همراهی مردم، امنترین استان کشور است.
