تاکید ساپینتو به انسجام دفاعی استقلال؛ حتی مهاجمان هم دفاع کنند!

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال از بازیکنان خود خواسته تا با تمام توان در دیدار با چادرملو به میدان بروند و به آنها تاکید کرده که گلی دریافت نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو و استقلال در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر، فردا (یکشنبه ۱۳ مهر) از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی به مصاف هم می‌روند.

آبی‌پوشان پایتخت که تنها در هفته نخست و برابر تراکتور به پیروزی رسیده‌اند، در تلاشند تا دومین برد خود در فصل جاری را به دست آورند. با این حال، با توجه به نتایج اخیر استقلال، ناکامی در کسب سه امتیاز این دیدار می‌تواند تبعاتی برای کادر فنی این تیم به همراه داشته باشد.

در تمرینات روزهای گذشته، ریکاردو ساپینتو به بازیکنان خط دفاعی تأکید کرده است که با تمرکز و انسجام بیشتری در زمین ظاهر شوند. او همچنین از بازیکنان هجومی خواسته تا هنگام حملات تیم حریف، در امور دفاعی به سایر بازیکنان کمک کنند.

هدف اصلی سرمربی پرتغالی استقلال در این دیدار، پیش از هر چیز گل نخوردن و سپس استفاده از موقعیت‌ها برای گلزنی است تا تیمش بتواند با دستی پر زمین مسابقه را ترک کند.

بهنام روان پاک

