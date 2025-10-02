اختتامیه سومین جشنواره سرود فجر در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه سومین جشنواره سرود فجر صبح پنجشنبه همزمان با معرفی گروه‌های برتر، در شهرستان زاهدان به کار خود پایان داد.

سرهنگ پاسدار علی ثمره حسینی، در این مراسم اظهار داشت: مقام معظم رهبری از سرود به عنوان یک اقدام جریان‌ساز نام برده‌اند که اثری تازه و بهاری دارد و تأثیرگذاری لازم را روی مخاطبین می‌گذارد.

معاون هماهنگ کننده در سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان افزود: سومین جشنواره سرود فجر همزمان با سراسر کشور در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد. در مرحله اول حدود ۷۰۰ گروه آثار خود را بارگذاری کردند و در نهایت ۱۲ گروه به مرحله دوم راه یافتند. از این ۱۲ گروه، شش گروه برای اجرای برنامه به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

وی بیان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره استعدادیابی توسط پایگاه‌های مقاومت بسیج و انتقال مفاهیم است.

سرهنگ ثمره حسینی تاکید کرد: انتقال مفاهیمی مانند استکبارستیزی و امیدآفرینی که دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است، از مفاهیم مهمی است که در برگزاری این جشنواره دنبال خواهیم کرد تا بتوانیم از استعدادهای برتر و ظرفیت‌های استان سیستان و بلوچستان استفاده کنیم.