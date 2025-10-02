  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

سردار دلیری: بیش از ۱۱۴ کیلو گرم مواد مخدر در خاش کشف شد

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۱۱۴ کیلو گرم مواد مخدر و دستگیری یک قاچاقچی مواد در خاش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس مواد مخدر شهرستان خاش حین کنترل تردد خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در بازرسی تخصصی از این خودرو مقدار ۱۱۴ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۵ کیلو و ۷۰۰ گرم حشیش کشف و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ توقیف و یک نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد ضمن مراقبت از فرزندانشان هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص سوداگران مرگ را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

