سردار دلیری: بیش از ۱۱۴ کیلو گرم مواد مخدر در خاش کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس مواد مخدر شهرستان خاش حین کنترل تردد خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در بازرسی تخصصی از این خودرو مقدار ۱۱۴ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۵ کیلو و ۷۰۰ گرم حشیش کشف و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ توقیف و یک نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد ضمن مراقبت از فرزندانشان هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص سوداگران مرگ را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.