به گزارش خبرنگار مهر ،سردار محمد جلائی ظهر پنجشنبه در همایش یادیاران به مناسبت دفاع مقدس که در سالن همایش‌های باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد،اظهار کرد: توفیق داشتم در کردستان، مریوان، سقز، سنندج و چند عملیات چون مأموریت لشکر ۲۵ کربلا و مدتی نیز در لشکر قدس حضور داشته باشم و تجربه کنم.

پیشکسوت دوران دفاع مقدس با بیان اینکه سختی دنیا ابزار موفقیت است افزود: دوران مقدس با خاطرات شیرین و مرارت موجود در دنیا همراه بود با امید به اینکه حسنات در آخرت محسوب می‌شود.

وی ایمان و امید و بیعت با امام زمان را سلاح عبور از فتنه‌ها دانست و گفت: کسانی که پیامبر را اسوه می‌دانند،باید سه ویژگی داشته باشند؛ایمان به خدا، امید به رجا، ذکر زیاد. این راهی که در آن قرار گرفتیم و صحنه‌هایی که می‌بینیم و نشست‌هایی که رقم می‌خورد، باید این راه ناتمام را تمام کنیم.

سردار جلائی با تاکید براینکه راهی جز باهم بودن نداریم،تصریح کرد:امروز تمام راهزنان در کار هستند، از جن و انس تا باریکه ایمان را از همراهی با شهدا از ما بگیرند.

وی با بیان اینکه این جنگ‌ها سبب می‌شود که توجه خدای سبحان را به خود جلب کنیم گفت:همه روایت‌گویی و خاطره‌گویی‌ها هم‌عهدی است، بیان پایبندی به امام و شهداست.

پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به جایگاه مؤمن در مسیر جهاد اظهار کرد:مؤمن غیر از شهادت از این دنیا نمی‌رود؛ یا جهاد اصغر یا صبر بر امام منتظر، پشت ولی زمان، بیعت با امام زمان بودن مهم است.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در دوم فروردین ۱۳۶۸ خطاب به مهاجرین جنگ، دفاع از اسلام را اصل خدشه‌ناپذیر است بیان کرد و افزود: امام گفت؛همه می‌دانند که تحمل ۸ سال فشار و سختی فقط برای اسلام عزیز بوده است لذا مسئولین باید در دفاع از اسلام محکم‌تر، با تمام توان در برابر تجاوز نظامی، سیاسی و فرهنگی و همه جهان‌خواران بایستند.

سردار جلائی افزود: امروز دنیای استکبار، خصوصاً خطر رشد محمدی را علیه منافع نامشروع خود درک کرده است غرب و شرق به خوبی می‌دانند تنها نیرویی که می‌تواند آنها را از فتنه خارج کند، اسلام است.

وی تصریح کرد:آنها در لحظات انقلاب اسلامی ضربات سختی از اسلام خورده‌اند و تصمیم گرفته‌اند با هر وسیله ممکن در تلاش باشند؛ اگر بتوانند با نیروی نظامی، و اگر نشد با نشر فرهنگ مبتذل در مقابله با اسلام و خویش، و باز اگر نشد با نفوذ منافقین و فدرال‌ها، تا شاید به مقاصد شوم خود برسند.

پیشکسوت دوران دفاع مقدس اتفاقات اخیر را آزمون به واسطه دور ماندن از شهد دانست و گفت: افتخارات امروز و پیشرفت‌ها سبب دشمنی‌ها شده است.

وی افزود:ما باید با توکل به خدا ، هم عهدی با امام شهدا، شهدا ، خلف صالح ، جوانان ارزشی و انقلابی را با امیدواری به خداوند سبحان، روز قیامت و ذکر کثیر، به تأسی از پیامبر، به سرمنزل مقصود برسانیم.

به گزارش مهر، در این همایش که به منظور نوزدهمین یادواره شهدای غرب و شمال‌ غرب کشور با حضور رزمندگان استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) و به یاد سردار شهید محمدعلی حق‌بین برگزار شد از فرزندان نخبه شهدا تجلیل به عمل آمد.