به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم، در اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تأکید و اعلام شد که بر اساس این قانون، واگذاری زمین مشاعی به مشمولان در دستور کار قرار دارد.

در این مراسم از عبدالامیر محناوی از فرودگاه بوشهر، وحید صافی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر، طاهره کمالی، همسر شهید بهمن حسن‌زاده از اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهرو پری حیدری از اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تجلیل شد.

وزیر راه و شهرسازی صبح پنج شنبه دهم مهرماه وارد فرودگاه شهدای بوشهر شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت. صادق پس از ورود، از پروژه راه‌آهن بوشهر – شیراز بازدید کرد و سپس در مراسم آغاز عملیات اجرایی برق‌رسانی مجتمع بندری نگین حضور یافت.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار و در جلسه مجمع نمایندگان استان شرکت کرد. وی همچنین با بانوان نخبه استان دیدار خواهد کرد و در جلسات شورای هماهنگی راه و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حضور خواهد یافت.