وزیر راه از مجتمع بندری بوشهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان بوشهر ظهر پنج شنبه از مجتمع بندری بوشهر بازدید کرد و با حضور در برج کنترل ترافیک دریایی بندر با زیرساختها، ظرفیت ها و توانمندی های بنادر این استان آشنا شد.

فرزانه صادق در این بازدید از آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های بندری در بنادر شمال وجنوب استان آشنا شد و بر اهمیت و ضرورت تکمیل این طرح‌ها تاکید کرد.

بنابر این گزارش با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مجتمع بندری نگین و همچنین لایروبی کانال دسترسی برای تردد کشتی‌های ۵۰ هزار تنی، ظرفیت بندر بوشهر به ۱۵ میلیون تن افزایش پیدا می‌کند. با تکمیل این طرح‌ها و تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده، بندر بوشهر می‌تواند جایگاه ممتازی در عرصه توسعه دریامحور کشور ایفا کند.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی صبح امروز پنجشنبه دهم مهرماه وارد بوشهر شد. وی در این سفر از پروژه راه‌آهن بوشهر – شیراز بازدید کرد و سپس در مراسم آغاز عملیات اجرایی برق‌رسانی مجتمع بندری نگین حضور یافت.

دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، بازدید از پروژه ۸۳۲ واحدی مسکن شهر بوشهر و سایت بیمارستان جایگزین فاطمه‌الزهرا (س) از دیگر برنامه های وزیر راه و شهرسازی در این‌سفربود.

حضور در جلسه مجمع نمایندگان استان و آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای وزارت راه و شهرسازی نیز از دیگر برنامه‌های این سفر است.

وی همچنین با بانوان نخبه استان دیدار خواهد کرد و در جلسات شورای هماهنگی راه و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حضور خواهد یافت.