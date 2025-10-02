  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

فاضلی نیا: طلاب، هوشمندی راهبردی در مواجهه با موقعیت‌ها داشته باشند

فاضلی نیا: طلاب، هوشمندی راهبردی در مواجهه با موقعیت‌ها داشته باشند

اردبیل-مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه مشگین‌شهر گفت: طلاب با تاسی از امام یازدهم شیعیان هوشمندی راهبردی در برابر موقعیتها و جریان‌ها داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود فاضلی نیا عصر پنج شنبه در آئین گرامیداشت میلاد امام حسن عسکری (ع) که در مدرسه علمیه فاطمیه (س) مشگین‌شهر برگزار شد؛ اظهار کرد: مبارزات و مواضع سیاسی ائمه اطهار (ع) در برابر جریان‌های حاکم منطبق با شرایط جامعه بود.

وی افزود: امام حسن عسکری (ع) نیز در دوران امامت خویش با توجه به محدودیت‌های شدید از طرق مختلف به اتخاذ مواضع سیاسی پرداخت که نتیجه آن حفظ تشیع و ایجاد آمادگی و زمینه‌سازی برای غیبت امام زمان (عج) بود.

مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مشگین‌شهر با بیان اینکه تحلیل موقعیت و شرایط موجود مهم‌ترین درس اهل بیت (علیهم السلام) نسبت به طلاب است، گفت: عالمان دین به‌عنوان پرچمداران شریعت باید توانایی هوشمندی راهبردی برای مواجهه با هر موقعیت و جریانی را داشته باشند.

حجت‌الاسلام فاضلی نیا تصریح کرد: مجاهدت علمی طلاب در بحث اعتقادات و اصول اسلامی بزرگترین سلاح در برابر دشمنی جهان سلطه با ولایت علوی و نظام اسلامی است.

کد خبر 6609483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها