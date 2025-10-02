به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود فاضلی نیا عصر پنج شنبه در آئین گرامیداشت میلاد امام حسن عسکری (ع) که در مدرسه علمیه فاطمیه (س) مشگین‌شهر برگزار شد؛ اظهار کرد: مبارزات و مواضع سیاسی ائمه اطهار (ع) در برابر جریان‌های حاکم منطبق با شرایط جامعه بود.

وی افزود: امام حسن عسکری (ع) نیز در دوران امامت خویش با توجه به محدودیت‌های شدید از طرق مختلف به اتخاذ مواضع سیاسی پرداخت که نتیجه آن حفظ تشیع و ایجاد آمادگی و زمینه‌سازی برای غیبت امام زمان (عج) بود.

مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مشگین‌شهر با بیان اینکه تحلیل موقعیت و شرایط موجود مهم‌ترین درس اهل بیت (علیهم السلام) نسبت به طلاب است، گفت: عالمان دین به‌عنوان پرچمداران شریعت باید توانایی هوشمندی راهبردی برای مواجهه با هر موقعیت و جریانی را داشته باشند.

حجت‌الاسلام فاضلی نیا تصریح کرد: مجاهدت علمی طلاب در بحث اعتقادات و اصول اسلامی بزرگترین سلاح در برابر دشمنی جهان سلطه با ولایت علوی و نظام اسلامی است.