فاضلی نیا: شهادت، مزد ‌و پاداش‌ ولایتمداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود فاضلی نیا صبح شنبه در حسینیه ثارالله سپاه مشگین شهر در مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: گفتمان رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس منحصر به انقلاب و بعد از انقلاب نیست و به قبل از آغاز حکومت جهانی مصلح عالم حضرت مهدی (عج) خلاصه نمی‌شود و شهادت، مزد و پاداش ولایتمداری است.

وی افزود: بعد از ظهور نیز همین تفکر و گفتمان دفاع و مجاهدت معنی پیدا خواهد کرد خوشا به سعادت شما رزمندگان اسلام‌که قبل از ظهور جهاد و مقاومت خود را نشان دادید و قبل از آغاز دولت حضرت مهدی (عج) لبیک گفتید به طوری که حضرت مهدی (عج) و رسول اکرم (ص) دراین‌باره فرمودند: در آخرالزمان مجاهدان و رزمندگانی خواهند آمد که از رزمندگان بدر و احد و خیبر ارزشمندتر خواهند بود و رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس مصداق واقعی این حدیث مبارک هستند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه مشگین شهر در ادامه با اشاره به مقام شهادت افزود: رمز و راز شهادت با توجه به وصیت‌نامه‌های مختلف شهدا و کتاب‌هایی که در مورد شهادت نوشته شده تنها در بحث ولایتمداری خلاصه شده است مزد و پاداش ولایت مدار حقیقی چیزی به جز شهادت نمی‌تواند باشد به طوری که رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در پیام شهادت حاج قاسم سلیمانی فرمود: شهادت مزد مجاهدت‌های در طول این سالیان بود و شهید سلیمانی (ره) نیز در لازم و ملزوم بودن ولایتمداری و شهادت دانست.

وی اشاره به شئون عاقبت بخیری کرد و بیان کرد: این است که با ولایت فقیه همراه باشی توصیه مکرر شهید حججی عزیز و سایر شهدا نیز مصداق همین موضوع ولایت مداری است.

فاضل نیا در ادامه افزود: همه ما با الگوگیری و عمل به وصایای شهدا در بحث ولایت مداری و اطاعت محض از ولایت‌فقیه در حضور همرزمان‌، یادگاران شهدا و کسانی که وجود شهدا را درک کردند و از خداوند متعال می‌خواهیم فردای روز قیامت در پیشگاه آن عزیزان رو سفید و سربلند گرداند.

در ادامه این همایش پس از خاطره گویی رزمنده ۸ سال دفاع مقدس برادر فتح اللهی در راستای جوانی جمعیت و فرزندآوری از سربازان متأهل و دارای فرزند تجلیل به عمل آمد.