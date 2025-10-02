دو زخم خورده دنبال یک پیروزی؛ ملوان در اندیشه شکست خیبر در انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با برگزاری دو دیدار در انزلی و شیراز آغاز خواهد شد. این دو دیدار می‌تواند تأثیر زیادی در جدول رده‌بندی داشته باشد. ملوان و خیبر برای بهبود جایگاه خود به مصاف دو تیمی می روند که عملکرد خوبی تا اینجای فصل داشته اند.

انزلی چشم انتظار بردن خیبر

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در حال حاضر با ۶ امتیاز از ۵ بازی در رده دهم جدول قرار دارد. این تیم در ۵ بازی اخیر خود یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست داشته است. ملوان در بازی خانگی خود به دنبال کسب سه امتیاز ارزشمند است تا از بحران فاصله بگیرد.

خیبر خرم‌آباد نیز با ۵ امتیاز از ۵ بازی در رده یازدهم جدول قرار دارد. این تیم در ۵ بازی اخیر خود یک پیروزی، دو تساوی و دو شکست داشته است. خیبر برای فرار از منطقه خطر نیاز به پیروزی در این دیدار دارد.

شیراز در انتظار ادامه شگفتی با فجر

بدون شک بهترین تیم در ۵ هفته ابتدایی فجر سپاسی شیراز با هدایت پیروز قربانی بوده است. این تیم که پس از سال ها حضور در لیگ یک بالاخره توانست به لیگ برتر صعود کند، با وجود کسر سه امتیاز با حکم کمیته انضباطی به دلیل عدم دریافت مجوز حرفه ای، صاحب ۶ امتیاز است تا نشان دهد ادعای سرمربی اش برای خلق شگفتی چندان بیهوده نیست.

آنها حالا در روز میزبانی خود به مصاف استقلال خوزستانی می روند که آنها نیز عملکرد خوبی داشته اند و شبیه به فجری ها با کسر سه امتیاز انضباطی به دلیل مشابه کار را در فصل بیست و پنجم آغاز کردند. این تیم در ۵ بازی اخیر خود ۲ پیروزی، ۲ تساوی و یک شکست داشته است تا حالا به جای ۸ امتیاز با ۵ امتیاز دنبال حفظ روند ایده‌آل خود باشد.

برنامه بازی های امروز لیگ برتر به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی - خیبر خرم‌آباد؛ ساعت ۱۷:۱۵

* فجر سپاسی شیراز - استقلال خوزستان؛ ساعت ۱۸:۱۵