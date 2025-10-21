  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

حل مشکلات مالی استقلال در دستورکار استانداری خوزستان

مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان پیرامون مشکلات مالی این باشگاه جلسه ای را با استاندار خوزستان برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال خوزستان، روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ جلسه‌ای با حضور مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان، معاون راهبردی، مدیر تیم و سرمربی تیم بزرگسالان با موالی‌زاده استاندار خوزستان و جمعی از معاونان و مشاوران او در محل دفتر استانداری برگزار شد.

در ابتدای این نشست بابادی مدیرعامل باشگاه، گزارشی جامع از آخرین وضعیت مالی باشگاه، جایگاه فنی تیم در جدول رده‌بندی لیگ، میانگین سنی بازیکنان، ترکیب بازیکنان بومی و غیربومی و همچنین عملکرد تیم‌های پایه (امید، جوانان و زیر ۱۸ سال) در رقابت‌های لیگ‌های برتر و کشوری ارائه کرد.

سپس امیر خلیفی‌اصل سرمربی تیم استقلال خوزستان، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای روحیه و انگیزه بازیکنان در مقطع حساس فصل، خواستار همکاری و مساعدت ویژه استانداری برای تأمین و پرداخت مطالبات بازیکنان و کادر فنی شد تا تیم بتواند با تمرکز کامل در مسیر تثبیت جایگاه خود در جدول لیگ گام بردارد.

در ادامه، موالی‌زاده استاندار خوزستان با بیان اینکه استقلال خوزستان یکی از سرمایه‌های ارزشمند ورزشی و فرهنگی استان است، بر حمایت همه‌جانبه استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی از این باشگاه تأکید کرد. او همچنین دستور دادند اقدامات فوری برای تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت و نیز برنامه‌ریزی برای پایداری منابع مالی در بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.

در پایان جلسه مقرر شد مذاکرات و مکاتبات لازم با شرکت‌های صنعتی فعال در استان و مدیریت کلان یکی از بانک‌های کشور با هماهنگی باشگاه و مشاوران عالی استانداری انجام شود تا فرایند رفع مشکلات مالی باشگاه در اولویت پیگیری‌ها قرار گیرد.

