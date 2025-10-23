به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی که برای شرکت در کنفرانس منطقه‌ای وزرای حمل و نقل به پاکستان سفر کرده است، در گفتگویی، محورهای اصلی مذاکرات پیش رو را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: نکته‌ای که در این جلسه بسیار حائز اهمیت است، موضوع کریدورها، کریدورهای هوشمند و زیرساخت‌های مرتبط با آنها است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش فناوری در بهبود تجارت منطقه‌ای، افزود: دیجیتال شدن امور گمرکات در تسهیل فرآیندهای ترانزیت بسیار اثرگذار است و این موضوع یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در این نشست حتماً در خصوص آن گفتگو خواهد شد.

صادق همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های دوجانبه در حاشیه این کنفرانس خبر داد و گفت: مهم‌ترین موضوع در قبال پاکستان، ارتباطاتی است که در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل وجود دارد و تمرکز بر نوسازی و به‌سازی خطوط ریلی مشترک، توسعه ارتباطات میان بنادر دو کشور و بررسی راهکارهای تسهیل فرآیندهای ترانزیت جاده‌ای از محورهای مهم همکاری‌های دوجانبه است.