۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

وزیر کشور در تماس تلفنی با همتای آذربایجانی خود مطرح کرد؛

اشتراکات تاریخی و فرهنگی، بهترین پشتوانه گسترش روابط ایران و آذربایجان

وزیر کشور در تماس تلفنی با وزیر کشور جمهوری آذربایجان، با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت گفت: این پیوندها بهترین پشتوانه برای گسترش روابط دوستانه دو کشور است.

مومنی، توسعه و ارتقای روابط با همسایگان را سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران دانست.

وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های ایران توسعه همکاری‌های امنیتی و انتظامی در مرزهای مشترک است، تاکید کرد: دو کشور می‌توانند با هماهنگی و همکاری نزدیک امنیت پایدار و اعتماد متقابل را در منطقه تضمین کنند.

مومنی، همکاری‌های پلیسی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را از دیگر زمینه‌های همکاری دو کشور بیان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات گسترده خود را در این حوزه‌ها در اختیار جمهوری آذربایجان قرار دهد.

ولایت عیوض اف وزیر کشور جمهوری آذربایجان هم اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی را زمینه‌ای مناسب برای همکاری‌های مشترک و تحکیم روابط دوجانبه بیان کرد.

