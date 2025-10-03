  1. استانها
کریما: اعطای ۲۵۰۰ واحد مسکونی یا زمین به نخبگان در دستور کار است

بجنورد- عضو هیئت رئیسه بنیاد ملی نخبگان کشور گفت: اعطای ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی یا زمین به نخبگان در دستور کار قرار گرفته و با شتاب قابل قبولی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریما پنج‌شنبه شب در آیین تجلیل از نخبگان خراسان شمالی که در تالار مجتمع گردشگری امیرخانلو بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نخبگان جوان است و از آغاز دولت چهاردهم تاکنون اعطای ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی یا زمین به آنان در دستور کار قرار گرفته و این روند با شتاب قابل قبولی ادامه دارد.

وی افزود: برای حل مسئله مسکن، از ظرفیت‌های استانی و روش‌های متنوع در تأمین زمین و ساخت و ساز استفاده می‌شود و همکاری ویژه استانداران باعث پیشرفت سریع این برنامه شده است.

در ادامه این مراسم، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی گفت: آینده استان در گرو نقش‌آفرینی نخبگان است و زمین مورد نیاز برای احداث مسکن آنان ظرف دو ماه آینده تعیین خواهد شد.

وی از مدیران دستگاه‌ها خواست تا با بنیاد نخبگان استان همکاری کنند تا مسیر خدمت و پیشرفت نخبگان تسهیل شود.

هومن نعیمی، رئیس بنیاد نخبگان خراسان شمالی با اشاره به آغاز فعالیت این بنیاد از سال ۸۹ گفت: هم‌اکنون ۶۲۰ نخبه و استعداد برتر در استان تحت حمایت هستند و برنامه‌هایی مانند حمایت از برگزیدگان کنکور، المپیادهای علمی، اعطای تسهیلات پسا دکتری و توسعه هسته‌های مسئله‌محور برای آنان اجرا می‌شود.

در پایان مراسم از دانشمندان برتر دنیا و برگزیدگان المپیادهای جهانی تقدیر شد.

