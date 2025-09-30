گام هایی برای حمایت از نخبگان؛ از تأمین مسکن تا پرداخت تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ایزد خواه صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: دهم مهر زادروز استاد بزرگ، نخبه اثرگذار شهید دکتر مصطفی چمران است که این روز در تقویم رسمی کشور به نام «روز ملی نخبگان» ثبت شده است.
رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی اظهار کرد: امام خمینی (ره) در وصف شهید چمران از تعابیری استفاده کردهاند که باید چراغ راه جامعه نخبگانی باشد و فرمودند شهید چمران تمامی استعداد، هوش، ذکاوت و خلاقیت خود را در خدمت حل چالشهای کشور قرار داد و با سرافرازی به شهادت رسید.
وی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان با شعار «دانایی، توانایی و مانایی» سه ساحت اصلی فعالیتهای خود را دنبال میکند که شامل شناسایی، توانمندسازی و توسعه اثرگذاری و شبکهسازی نخبگان، جذب و نگهداشت نخبگان بهمنظور بهرهمندی در دستگاههای اجرایی کشور و سایر حوزهها و تکریم و الگوسازی از مفاخر و نخبگان استان است.
ایزد خواه گفت: در سال گذشته ۲۱ دانشجوی مستعد از دانشگاههای استان شامل دانشگاه بیرجند، علوم پزشکی، فرهنگیان و صنعتی بیرجند انتخاب شدند و این تعداد نسبت به سالهای قبل که ۱۰ یا ۱۱ نفر بودند، رشد ۱۰۰ درصدی داشته و در سطح کشور از میان دو هزار برگزیده، سهم استان ۲۱ نفر بوده است.
رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی افزود: برای این برگزیدگان بستههای حمایتی پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، ازدواج، تأمین ودیعه مسکن و هدیه فرزندآوری در نظر گرفته شده است و در واقع طرح «شهید وزوایی» با هدف پرورش استعدادها و زمینهسازی مسیر نخبگی برای دانشجویان اجرا میشود.
ایزدخواه به طرح «پژوهشیار» اشاره کرد و گفت: این طرح حمایت ویژهای از دانشجویان دکتری دارد و حقوق ماهیانه برای آنها در نظر گرفته میشود که در استان خراسان جنوبی یک دانشجوی دکتری موفق به کسب این جایزه شد. این طرح بسیار سختگیرانه است و در کل کشور کمتر از ۱۰۰ نفر برگزیده دارد.
طرحهای شهید احمدی روشن و وزوایی
ایزدخواه افزود: از مهمترین برنامههای بنیاد ملی نخبگان، هستههای مسئلهمحور فناورانه و پژوهشی در قالب طرح «شهید احمدی روشن» است و در این طرح مسائل اولویتدار استان شناسایی و با هدایت استادان دانشگاه و حضور دانشجویان مستعد برای حل آنها اقدام میشود.
وی گفت: در سال ۱۴۰۴ یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان اعتبار ملی و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار استانی برای حمایت از این هستهها جذب شد. تاکنون ۳۵ هسته در استان فعال شدهاند.
وی با اشاره به طرح شهید وزوایی گفت: در این طرح بستههای حمایتی ۴۰ تا ۷۵ میلیون تومانی به دانشجویان اعطا میشود و معیارهایی همچون معدل برتر، مقالات علمی، ثبت اختراع و فعالیتهای پژوهشی ملاک انتخاب هستند. حتی برای برگزیدگان کنکور نیز شرایط استثنایی وجود دارد.
ایزدخواه افزود: برخلاف تصور، یکی از بستههای حمایتی بنیاد فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور است و دانشجویان میتوانند با حمایتهای مالی و هماهنگیهای لازم از این فرصت بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: در کنار هستههای دانشجویی، هستههای استادان دانشگاه با عنوان طرح شهید بهشتی نیز تشکیل شده است در استان دو هسته فعال در حوزه سلامت و بازتوانی قلب و حوزه ممیزی انرژی ایجاد شده که مسائل کلان کشور مانند بهینهسازی مصرف انرژی را دنبال میکنند.
ایزده خواه گفت: برای بهرهگیری از خرد جمعی نخبگان استان، سه هیئت اندیشهورز نخبگانی تشکیل شده که در حوزههای توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری، تحول در حکمرانی آب و محیط زیست، و توسعه زنجیرههای ارزش راهبردی فعالیت میکنند و این هیئتها در تدوین سند توسعه دانشبنیان استان و ارائه راهکارهای مدیریت بحران آب نیز نقشآفرین بودهاند.
جذب و نگهداشت نخبگان
رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی اظهار کرد: در قالب طرح شهید شهریاری برای جذب دانشآموختگان دکتری به عنوان هیئت علمی، تاکنون ۲۰ نفر در دانشگاههای علوم پزشکی، بیرجند و صنعتی بیرجند جذب شدهاند.
وی افزود: طرح جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی نیز زمینه بهکارگیری نخبگان در پستهای مدیریتی را بدون آزمون فراهم میکند و سال گذشته حدود هزار نفر در کشور انتخاب شدند که ۴۰ تا ۵۰ نفر آنها از خراسان جنوبی بودند.
ایزدخواه گفت: اخیراً طرح جذب نخبگان در شرکتهای خصوصی نیز ابلاغ شده است. هدف این طرح شناسایی استعدادهای برتر، تسهیل فرایند جذب در واحدهای اقتصادی و افزایش بهرهوری و رقابتپذیری بخش خصوصی است.
حمایت از استعدادهای هنری و استادان جوان
وی افزود: از ابتدای مهر ۱۴۰۴ طرحی برای شناسایی و رشد استعدادهای برتر هنری نیز ابلاغ شده است و این طرح شامل هشت حوزه از جمله هنرهای نمایشی، تجسمی، موسیقی، صنایع دستی، معماری و چندرسانهای است که برگزیدگان از کمکهزینه تولید اثر، خرید تجهیزات و حضور در کارگاههای تخصصی بهرهمند میشوند.
ایزدخواه گفت: همچنین جایزه دکتر کاظمی آشتیانی برای استادان جوان دانشگاه در نظر گرفته شده که شامل پژوهانه ۳۰۰ میلیون تومانی است و تاکنون ۱۴ استاد در استان از این جایزه بهرهمند شدهاند.
تأمین مسکن نخبگان
ایزدخواه از تأمین زمین برای ۶۰ نخبه در بیرجند خبر داد و گفت: با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان، واگذاری زمین به نخبگان در سایت زعفرانیه و سایر قطعات مرغوب شهر در حال پیگیری است تا دغدغه مسکن در شأن جامعه نخبگانی رفع شود.
وی با تأکید بر اهمیت تکریم مفاخر خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته مراسم تقدیر از دکتر ناصح، دکتر بلالی مود (پدر علم سمشناسی کشور) و همچنین آیین تجلیل از دبیران پیشکسوت بیرجند برگزار شد.
ایزدخواه تصریح کرد: هدف از این مراسم الگوسازی از مفاخر علمی و فرهنگی است؛ چرا که بسیاری از نخبگان «ستارههای بیصدا» هستند که کمتر در رسانهها دیده میشوند اما باید مسیر آنان برای جوانان الگو شود.
وی با بیان اینکه بنیاد نخبگان خراسان جنوبی در ادامه با همکاری دانشگاهها و نهادهای علمی، تکریم چهرههای ماندگار بیشتری را در دستور کار دارد، افزود: همچنین ما به زودی میزبان دکتر افیشن معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خواهیم بود.
