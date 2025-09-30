  1. بین الملل
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

وزیر رژیم جولانی: حملات اسرائیل علیه سوریه اوضاع را پیچیده کرد

وزیر رژیم جولانی: حملات اسرائیل علیه سوریه اوضاع را پیچیده کرد

وزیر اطلاع رسانی رژیم تروریستی جولانی حملات تل آویو علیه سوریه را عامل پیچیده شدن اوضاع در این کشور خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حمزه المصطفی وزیر اطلاع رسانی رژیم تروریستی جولانی تاکید کرد که دمشق سه دور از مذاکرات را با تل آویو برگزار کرد اما حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه اوضاع را پیچیده کرد.

وی مدعی شد که توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو با بحث عادی سازی روابط میان دو طرف متفاوت است و رژیم صهیونیستی توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ را کنار گذاشته است.

روز گذشته نیز اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم تروریستی جولانی در سوریه اعتراف کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور بعد از براندازی نظام بشار اسد شوکه کننده بود.

لازم به ذکر است که علاوه بر صدها مورد حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه سوریه بعد از براندازی نظام بشار اسد، تجاوزات زمینی این رژیم نیز در جنوب سوریه ادامه دارد و تروریست های حاکم بر این کشور هیچ اقدام بازدارنده در این خصوص اتخاذ نکرده اند.

