به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: وقوع برخی حوادث مانند زمین‌لرزه قابل پیش‌بینی نیست، اما با استفاده از فناوری‌هایی همچون سامانه‌های هواشناسی می‌توان احتمال رخدادهایی مانند آتش‌سوزی جنگل، توفان یا سیل را پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی سریع به مردم انجام داد.

اعلام هشدارهای اولیه برای مخاطرات از دو طریق صوتی و تصویری صورت می‌گیرد. هشدار صوتی شامل اطلاع‌رسانی از رادیو، آژیر و بلندگوهای محلی است و هشدار تصویری نیز از طریق تلویزیون و رسانه‌های تصویری به مردم منتقل می‌شود.

به گفته هلال‌احمر، اعلام خطر در سه سطح زرد، نارنجی و قرمز طبقه‌بندی می‌شود. سطح زرد همان اطلاعیه سازمان هواشناسی است که مردم را نسبت به احتمال وقوع حادثه آگاه می‌کند و در این شرایط لازم است همگان گوش به زنگ باشند. سطح نارنجی به معنای صدور اخطاریه سازمان هواشناسی است که هشدار جدی‌تری به شمار می‌رود و شهروندان باید آماده تخلیه احتمالی منازل باشند. در نهایت، سطح قرمز نشانه تصمیم ستاد مدیریت بحران منطقه برای تخلیه فوری است.

در هر سطح از هشدار، لازم است علاوه بر حفاظت از خود و خانواده، به همسایگان و اطرافیان نیز توجه کنیم و در صورت امکان، آنان را از خطر مطلع کرده و در خروج ایمن یاری رسانیم. رعایت توصیه‌های مسئولان و رسانه‌های رسمی، نقشی حیاتی در کاهش خسارات دارد.