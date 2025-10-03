آیت الله خاتمی: لحظه غفلت از یاد خدا، لحظه حضور شیطان است

به گزارش خبرنگار مهر، نمازجمعه این هفته تهران، به امامت آیت الله سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران برگزار شد.

آیت‌الله خاتمی با تأکید بر ضرورت یاد خدا گفت: حریم الهی را حفظ کنید و مبادا بی‌اعتنایی به این امر مایه افتخار ما باشد. قرآن در سوره‌های مختلف همچون سوره مُزَّمل آیه ۷، بر دو نکته اساسی تأکید می‌کند؛ یکی یاد خدا و دیگری انقطاع الی‌الله، چرا که تنها ذات مقدس ربوبی است که همه کاره این جهان هستی است.

وی افزود: یاد خدا جایگاه مهمی در قرآن دارد و در آیاتی همچون آل‌عمران آیه ۴۱ و احزاب آیه ۴۱ بر آن تأکید شده است. نباید لحظه‌ای از یاد خدا غافل شد، زیرا هر لحظه‌ای که خدا فراموش شود، شیطان حضور پیدا می‌کند. شیطان همچون کمندی انسان را گرفتار می‌کند و غفلت، انسان را بیچاره خواهد کرد. بنابراین نظام تربیتی اسلام دائماً توصیه کرده است که خدا را به یاد داشته باشید تا از دام شیطان در امان بمانید.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: ذکر زبانی خداوند همچون آب دادن به شاخه درخت است که آن را با طراوت و سرزنده می‌کند. در این باره هم کثرت کمی و هم کثرت کیفی ذکر اهمیت دارد. پیامبر اکرم (ص) خود در این زمینه پیشگام بود و همواره بر یاد خدا مداومت داشت.

وی اضافه کرد: پیامبر اکرم (ص) هنگام آغاز هر کار می‌فرمودند: «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» و بر این ذکر عنایت ویژه داشتند. همچنین «سبحان‌الله» و «الحمدلله» از ذکرهایی بود که پیامبر بسیار بر زبان جاری می‌کرد. هنگامی که خبری خوش به ایشان می‌رسید، می‌فرمودند «الحمدلله». سومین ذکری که بسیار مورد سفارش پیامبر بود نیز همین یاد خدا و پناه بردن به خدا از شر شیطان است.

آیت‌الله خاتمی خاطرنشان کرد: اهل‌بیت (ع) نیز نسخه‌هایی برای رفع مشکلات و گرفتاری‌ها ارائه کرده‌اند و این همان سیره پیامبر اکرم (ص) است که باید سرلوحه زندگی ما قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران هرگز ذلت را نخواهد پذیرفت

امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت کمک به دیگران گفت: کمک کردن معنای گسترده‌ای دارد. گاهی ممکن است فردی دختر خانمی باشد که وقت ازدواج او فرا رسیده و خانواده‌اش خانه و امکانات ندارند؛ اگر کسی اتاق اضافه‌ای دارد و می‌تواند به او یاری برساند، این هم نوعی کمک است.

وی افزود: به مناسبت هفته گذشته لازم می‌دانم از عزیزان نیروی انتظامی یاد کنم. این نیروها که بخشی از نیروهای مسلح هستند، وظایف مهم و حساسی بر عهده دارند. سروران عزیز ما در این عرصه جانانه خدمت کرده و شهدای بزرگی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند. در همین ایام دفاع مقدس نیز دوازده روزه، شهیدان عزیزی از این نیرو تقدیم انقلاب شدند. من قصد داشتم در پایان خطبه‌ها به این موضوع بپردازم، اما به احترام این عزیزان، آن را در ابتدای مناسبت‌ها بیان کردم.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: یکی از مسائل مهم، پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری در آغاز هفته بود. این پیام حاوی مطالب مهمی بود. نخست، تأکید معظم‌له بر تداوم همان وحدت مقدس است که قرآن کریم بر آن دستور داده است؛ چنان‌که فرمود: «واعتصموا بحبل‌الله و لا تفرقوا». مطلب دوم ایشان، سخن شفاف درباره ضرورت پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بود؛ از جمله عرصه پزشکی، کشاورزی، زیست و سایر حوزه‌ها.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در این پیام تأکید کردند که هیچ‌کس حق ندارد بگوید ایران نباید غنی‌سازی داشته باشد. این نگاه، نگاه ذلت‌آفرین است و جمهوری اسلامی ایران هرگز آن را نخواهد پذیرفت.

آیت‌الله خاتمی با انتقاد از مواضع ذلت‌آمیز درباره توانمندی‌های دفاعی کشور گفت: عده‌ای امروز می‌گویند ایران نباید غنی‌سازی داشته باشد و همان‌ها قبلاً گفته‌اند که نباید موشک بردبلند و میان‌برد داشته باشیم، تا اگر حمله‌ای رخ داد، نتوانیم مقاومت کنیم و کشور را شخم بزنند. این نگاه ذلت‌بار را نمی‌پذیریم.

وی افزود: زندگی در ذلت نیست؛ زندگی باید با عزت باشد. حسین (ع) فرمود که هرگز تن به ذلت نخواهیم داد. مرگ با عزت بهتر از زیستن با ذلت است؛ این‌ها مسائل بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر کسانی از ظالم حمایت کنند، به دست ظلم گرفتار خواهند شد

امام جمعه موقت تهران در ادامه به موضوع فلسطین پرداخت و گفت: طرح شیطانی ترامپ و نقشه‌هایی که علیه ملت فلسطین کشیده شده، هدفشان تحقیر و سلطه بر مردم فلسطین است. برخی کشورها در برابر این جنایات ساکت یا منفعلند؛ من به این کشورها می‌گویم: پیامبر (ص) مقابل ظلم ایستاد، نه آنکه در برابر آن ساکت بماند.

وی افزود: اگر کسانی از ظالم حمایت کنند، طبق آموزه‌های دینی، خود آن‌ها به دست ظلم و ستم گرفتار خواهند شد. از منابع اهل سنت نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرموده است که کسانی که به ظالم کمک کنند، خداوند آن‌ها را تحت سلطه‌گری قرار خواهد داد.

آیت‌الله خاتمی سپس با اشاره به آمار و وقایع اخیر گفت: در این دو سال شاهد صحنه‌هایی از قساوت بی‌سابقه بوده‌ایم؛ هزاران نفر کشته شده‌اند و این‌گونه رفتارها نشان‌دهنده سنگدلی و بی‌رحمی است. سازمان ملل و برخی نهادهای بین‌المللی در برخورد با این جنایات باید پاسخگو باشند؛ اگر واقعاً همدل با ملت‌ها بودند، از این مردم حمایت می‌کردند.

وی ادامه داد: راه مقابله با اشغال و جنایات، مقاومت و ایستادگی است؛ این مسیر نشان داده که تنها راه دفع ظلم، ایستادگی و مقابله با دشمن است. در طول هشتاد سال اشغال، راه مقاومت بارها به نمایش گذاشته شده و باید ادامه یابد.

امام جمعه موقت تهران همچنین به خروش جهانی علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این خروش بین‌المللی پدیده‌ای مبارک است و باید مورد حمایت قرار گیرد. دنیا باید در برابر ظلم متجاوزین، واکنش نشان دهد.