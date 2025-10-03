  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

آیت‌الله مظفری: عبور مقتدرانه از تهدیدها با اتحاد ملی محقق می‌شود

قزوین- امام جمعه قزوین شراط عبور مقتدرانه از تهدیدها را حفظ اتحاد ملی و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین با اشاره به تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی، بر ضرورت تقویت روابط با کشورهای همسایه و ارتقای سطح آمادگی دفاعی کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برخی اقدامات اخیر اروپایی‌ها با واکنش منفی کشورهای شرقی مواجه شده، گفت: روسیه، چین و هند این اقدامات را غیرقانونی دانسته‌اند و حتی سفارش‌های جدیدی برای خرید نفت ایران ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده حمایت عملی آنان از جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، از این تهدید نیز با قوت و اقتدار عبور خواهیم کرد و جای نگرانی نیست.

امام جمعه قزوین در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تحقق مفهوم «ایران قوی»، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده که با جدیت بیشتری در مسیر تقویت امنیت پایدار، اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تنوع صادرات حرکت کنیم. این محورها باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های کلان کشور قرار گیرند.

وی همچنین سرمایه اجتماعی و اتحاد ملت را از ارکان اصلی پیشرفت کشور دانست و اظهار داشت: انسجام ملی و همدلی عمومی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف بلند نظام اسلامی است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان تصریح کرد: تقویت این سرمایه نیازمند تلاش مشترک مردم و مسئولان در راستای اعتمادسازی و مشارکت فعال در امور کشور است.

امام جمعه قزوین به سفرهای اخیر مسئولان ارشد کشور به استان اشاره کرد و گفت: هفته گذشته، سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه برکات فراوانی برای استان به همراه داشت. در هفته‌های آینده نیز معاون اول رئیس‌جمهور و سپس شخص رئیس‌جمهور به قزوین سفر خواهند کرد.

وی تاکید کرد: به گفته مسئولان کشوری، انگیزه این سفرها، اتحاد و همدلی مثال‌زدنی مسئولان استان است؛ سرمایه‌ای که باید از آن صیانت شود، چرا که زمینه‌ساز رشد و تعالی مادی و معنوی استان خواهد بود.

کد خبر 6610076

