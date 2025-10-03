به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین با اشاره به تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی، بر ضرورت تقویت روابط با کشورهای همسایه و ارتقای سطح آمادگی دفاعی کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برخی اقدامات اخیر اروپایی‌ها با واکنش منفی کشورهای شرقی مواجه شده، گفت: روسیه، چین و هند این اقدامات را غیرقانونی دانسته‌اند و حتی سفارش‌های جدیدی برای خرید نفت ایران ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده حمایت عملی آنان از جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، از این تهدید نیز با قوت و اقتدار عبور خواهیم کرد و جای نگرانی نیست.

امام جمعه قزوین در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تحقق مفهوم «ایران قوی»، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده که با جدیت بیشتری در مسیر تقویت امنیت پایدار، اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تنوع صادرات حرکت کنیم. این محورها باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های کلان کشور قرار گیرند.

وی همچنین سرمایه اجتماعی و اتحاد ملت را از ارکان اصلی پیشرفت کشور دانست و اظهار داشت: انسجام ملی و همدلی عمومی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف بلند نظام اسلامی است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان تصریح کرد: تقویت این سرمایه نیازمند تلاش مشترک مردم و مسئولان در راستای اعتمادسازی و مشارکت فعال در امور کشور است.

امام جمعه قزوین به سفرهای اخیر مسئولان ارشد کشور به استان اشاره کرد و گفت: هفته گذشته، سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه برکات فراوانی برای استان به همراه داشت. در هفته‌های آینده نیز معاون اول رئیس‌جمهور و سپس شخص رئیس‌جمهور به قزوین سفر خواهند کرد.

وی تاکید کرد: به گفته مسئولان کشوری، انگیزه این سفرها، اتحاد و همدلی مثال‌زدنی مسئولان استان است؛ سرمایه‌ای که باید از آن صیانت شود، چرا که زمینه‌ساز رشد و تعالی مادی و معنوی استان خواهد بود.