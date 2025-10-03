امام جمعه ایلام:رژیم صهیونیستی در باتلاق جنایات خود گرفتار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به حرکت کاروان «صمود» گفت: این کاروان نماد زنده‌بودن انسانیت در جهان است و رژیم صهیونیستی با حمله به آن در واقع به وجدان بشریت حمله کرده است.

وی تأکید کرد: روند تحولات جهانی نشان می‌دهد که اسرائیل در باتلاق جنایات خود گرفتار شده و آینده از آنِ ملتی است که در برابر ظلم ایستادگی کنند. کاروان‌های صمود بعدی نه برای امدادرسانی، بلکه برای نابودی اسرائیل از نقشه فلسطین حرکت خواهند کرد.

امام جمعه ایلام همچنین بر وحدت، همدلی و انسجام داخلی به‌عنوان شرط توسعه و جذب سرمایه‌گذار در استان تأکید کرد و از رسانه‌ها خواست ضعف‌ها را برای اصلاح بیان کنند، نه برای تخریب.

وی افزود: نکته مهم در این روزها لزوم کنترل قیمت ارز و دلار است. بالا رفتن قیمت دلار باعث افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات در بازار می‌شود که برای مردم بسیار کمرشکن است.

وی تأکید کرد: افزایش قیمت دلار ناشی از عرضه و تقاضا نیست، بلکه آمریکا و اسرائیل در اتاق‌های جنگ خود تصمیم‌گیری می‌کنند که نرخ ارز در جمهوری اسلامی چه مقدار و در چه زمانی افزایش یابد. حتی قطع اینترنت در افغانستان اثر مستقیم بر قیمت دلار در بازار تهران داشت، که نشان می‌دهد دشمنان در حال برنامه‌ریزی هستند.

وی گفت: این اتفاق‌ها آژیر خطر برای مسئولان جمهوری اسلامی است. امروز تعیین قیمت ارز در بازار داخلی توسط دشمنان دیرینه ما انجام می‌شود تا با فشار اقتصادی، مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور را از نظام جدا کنند. جنگ امروز، جنگ اقتصادی است و باید فرماندهان اقتصادی در قرارگاه اقتصاد، فرماندهی این نبرد را برعهده بگیرند.

وی افزود: مسئولان اقتصادی کشور می‌توانند خرید و فروش ارز را کنترل کنند و با جمع‌آوری دلارفروشان خیابانی، نقش هدایت‌گری دولت در بازار را فعال کنند تا سرمایه‌های مردم از بین نرود.

وی با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: هفته نیروی انتظامی را تبریک عرض می‌کنم. این نیروهای ارزشمند، سربازان شایسته ولایت فقیه هستند که از کوچه و خیابان تا بیابان و مرز در خدمت مردم‌اند.

امام جمعه ایلام افزود: نیروی انتظامی امروز جزو نیروهایی است که افتخار رویارویی با اشرار و وابستگان به دشمنان خارجی را دارد و بیشترین شهید را در جامعه ما تقدیم کرده است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند: نیروی انتظامی باید ضمن رفتار کاملاً محترمانه و مهربانانه با آحاد مردم، با عاملان و مروجان هرگونه ناامنی اجتماعی و اخلاقی قاطعانه برخورد کند.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار تأکید کرد: تلاش‌های فراجای استان ایلام در ایام اربعین ستودنی بود. خدا قوت و خسته نباشید عرض می‌کنم. در دفاع ۱۲ روزه، فراجا همراه با نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلابی در حفظ امنیت کوشا بودند. خداوند متعال به همه عزیزان پاداش خیر عطا کند.