امام جمعه اصفهان:امداد الهی و فرماندهی هوشمند پشتوانه اقتدار ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمجتبی میردامادی در جمع نمازگزاران اصفهان ابتدا همه را به تقوای الهی دعوت کرد و یادآور شد که انقلاب اسلامی در بزنگاههای تاریخی همواره با یاری خداوند از تهدیدهای بزرگ عبور کرده است.
وی حادثه طبس و کودتای نوژه را دو نمونه روشن دانست که در آنها توطئه دشمنان به خودشان بازگشت و نقشهها ناکام ماند.
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه هراس از دشمن در نگاه ایمانمدار جایی ندارد، خاطرنشان کرد که بر اساس وعده الهی و تأکید رهبر معظم انقلاب، ملت ایران همواره از پشتیبانی پروردگار برخوردار بوده و اراده آنان شکستپذیر نیست.
وی در ادامه شرایط کنونی کشور را حساس توصیف کرد و افزود: در چنین وضعیتی، بصیرت و پیروی از ولایت فقیه اهمیتی مضاعف دارد.
میردامادی ترور فرماندهان ارشد را نمونهای از محاسبه غلط دشمنان دانست که با جایگزینی سریع فرماندهان و واکنش قاطع به متجاوزان، بیاثر شد.
وی با اشاره به نیروهای مسلح گفت: نیروی انتظامی باید به افتخار فرماندهی مستقیم مقام معظم رهبری مباهات کند؛ فرماندهیای که نماد عزت و انسجام ملی است و توانسته اقتدار و امنیت کشور را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
امام جمعه موقت اصفهان عملکرد پلیس در جنگ دوازدهروزه را نمایانگر توان و اقتدار این نیرو ارزیابی کرد و یادآور شد: هفته نیروی انتظامی امسال با شعار پلیس مقتدر گرامی داشته میشود؛ شعاری که ریشه در تعالیم علوی دارد مبنی بر ایستادگی در برابر ظلم و یاری رساندن به مظلوم.
وی تأکید کرد: پیشه کردن تقوا عامل مصونیت از هر قدرت و تهدیدی است و حفظ مسیر سعادت جز با تحمل مشکلات ممکن نمیشود؛ همانگونه که پیامبر اسلام برای نشر دین خدا سختیهای فراوان را پشت سر گذاشت.
به گفته میردامادی، دشمنان امروز ادامه همان رویکرد گذشته را دارند و پیشرفتهای ایران در علوم و صنایع نظامی را برنمیتابند.
امام جمعه موقت اصفهان انتقاداتی را نیز متوجه سیاستهای رژیم صهیونیستی کرد و اقدام نخستوزیر این رژیم در بهرهبرداری غیرقانونی از منابع آبی غزه و سوریه را نشانه استمرار رویکردهای خصمانه دانست.
به گفته وی، تهدیدهایی چون مکانیسم ماشه، ابزارهایی برای ایجاد شکاف در ملت ایران هستند اما وعده الهی حاکی از بازگشت مکر دشمنان به سمت خود آنهاست.
امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنانش آفرینش انسان را جلوهای بیبدیل از نظم و هنر الهی معرفی کرد و یادآور شد هر سلول بدن انسان جهانی کوچک و پیچیده است که باید الهامبخش خودشناسی و خداشناسی باشد.
وی با ذکر نمونهای از حضور قلب امیرالمؤمنین علی (ع) در نماز، تأکید کرد ایمان و تقوا ملت ایران را در برابر دشواریها بیمه کرده است.
میردامادی هدفمندی و پایبندی به مسیر حق را ویژگی انسان خداشناس دانست و با اشاره به ایام شهادت حضرت معصومه (س) دختران ایران را به الگو گرفتن از این بانوی مکرمه فراخواند.
