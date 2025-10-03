به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سجاد موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته گلستان با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از محرمات اظهار داشت: دنیا آغاز و پایانی دارد و این حقیقت نشان میدهد که جهان کنونی خانهای موقت است و انسان عاقل برای چنین سرایی سرمایهگذاری نمیکند، بلکه آن را وسیلهای برای آخرت خود قرار میدهد.
وی با اشاره به جایگاه منطقهای و جهانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران طی دهههای اخیر با وجود تهدیدها، فشارها و تحریمها، مسیر پرافتخاری را طی کرده و امروز به عنوان یکی از قدرتهای مؤثر منطقه و جهان شناخته میشود. علت دشمنیها نیز ترس از رسیدن ایران به قله قدرت است.
خطیب جمعه گلستان افزود: به گفته کارشناسان، تحریمهای بینالمللی چندان اثر اقتصادی ندارد و بیشتر ابزاری روانی، سیاسی و رسانهای علیه ملت ایران است. همچنانکه سخن از «سایه جنگ» نیز بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، در حوزه جنگ روانی معنا مییابد.
موسوی با اشاره به ناتوانی رژیم صهیونیستی در برابر ایران تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد که اسرائیل توان مقابله با ایران را ندارد و هرگونه اقدام او با پاسخی کوبندهتر مواجه خواهد شد.
امام جمعه گلستان همچنین بیداری ملتها و جلب توجه جهانیان به رویدادهای غزه را مهمترین دستاورد کاروان صمود عنوان کرد و افزود: این اتفاق، بیآبرویی رژیم صهیونیستی در سطح جهان را به همراه داشت.
وی در ادامه به روز ابلاغ سیاستهای کلی شبکههای اطلاعرسانی یارانهای اشاره کرد و گفت: اگر در جنگهای سخت، خط تماس مرزهای جغرافیایی است؛ در جنگ شناختی، خط تماس ذهن مردم محسوب میشود. این سیاستها سندی پدافندی و آفندی در عرصه روانی است که اجرای دقیق آن میتواند قلب جنگ شناختی دشمن را هدف قرار دهد و روحیه مقاومت را تقویت کند.
خطیب جمعه گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، بیان داشت: ایشان تنها یک شخصیت تاریخی نیستند، بلکه اسوهای جاوید در علم، معنویت، مسئولیتپذیری، کرامت و عزتنفس برای همه زنان و دختران جوانی هستند که میخواهند مسیر سعادت و کمال را طی کنند.
موسوی در پایان با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از زحمات حافظان امنیت جامعه، گفت: نیروی انتظامی همواره مدافع امنیت و اقتدار ملی بوده و در راه اسلام و انقلاب شهدای بسیاری تقدیم کرده است.
