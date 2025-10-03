کنترل همزمان بازار رسمی و غیررسمی ارز در دستور کار بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی اظهار کرد: ارز روی قیمت کالا مینشیند و آثار تورمی ایجاد میکند. سال پیش نرخ نیما از ۴۰ هزار تومان به نرخ بازار غیررسمی ۷۰ هزار تومان نزدیک شد تا تعداد نرخهای ارز در بازار کاهش یابد. اما نتیجه آن کاملاً روشن بود.
وی افزود: بررسیهای ما نشان داد افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدید ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمتها شد. بنابراین کنترل نرخ در آن بازار در کاهش تورم موثر است.
فرزین ادامه داد: من به شما میگویم آثار نرخ ارز ما در مرکز مبادله در تورم، بیشتر از آثار نرخ ارز در بازار غیررسمی است. زیرا نرخ در بازار غیررسمی با عملیات روانی افزایش پیدا میکند و با آرامش سیاسی، کاهش مییابد ولی اگر نرخ مرکز مبادله افزایش یابد حتماً تورم را شدیداً افزایش خواهد داد و قیمت کالاها هم متاثر از آن، افزایش مییابد.
وی گفت: هدف ما این است که در شرایط کنونی هر دو بازار را با هم کنترل کنیم.
رئیسکل بانک مرکزی افزود: برنامه توسعه صادرات در دولت تهیه شده و با وزارت صنعت در حال پیگیری آن هستیم. بر این اساس، عرضه ارز برخی کالاهای صادراتی در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش مییابد.
وی ادامه داد: الان تمام ارز صادراتی صنایع مواد غذایی بصورت اسکناس یا طلا در بازار دوم عرضه میشود. به دنبال این هستیم تا برخی صنایع فلزی و فولادی، حتی برخی صنایع وابسته به پتروشیمی برای بالا بردن مزیت صادراتی آنها در بازار دوم مرکز مبادله عرضه شود.
فرزین اظهار کرد: البته درباره عرضه ارز در بازار دوم باید بر این نکته تاکید کرد که انتقال شدید اعداد بزرگ در بازار دوم هم نباید منجر به تورم شود.
وی گفت: اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوکآور باشد و حتماً آن را تدریجی و مدیریت شده انجام میدهیم تا آثار تورمی آنرا مدیریت کنیم.
