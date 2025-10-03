به گزارش خبرنگار مهر،سجاد حسین‌زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه عصر جمعه اظهار کرد: با دستور قضایی و همکاری نیروهای دریابانی یک محموله بزرگ مشروبات الکلی قاچاق شامل بیش از سه‌هزار و ۴۴۷ بطری در آب‌های این شهرستان شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: این محموله که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بود پس از توقیف از دسترس قاچاقچیان خارج و سه متهم در این رابطه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

دادستان بندرلنگه با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاق، تصریح کرد: مبارزه با ورود و توزیع کالاهای مضر به‌ویژه مشروبات الکلی، با جدیت و قاطعیت بیشتری پیگیری خواهد شد.