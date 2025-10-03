دادستان شوش: ابعاد حادثه حمله سگ به کودک ۴ ساله در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرم الهی روز جمعه اظهار کرد: پس از وصول گزارش و نتایج تحقیقات ماموران انتظامی در صورت احراز قصور یا ترک فعل از سوی اشخاص یا نهادهای مسوول، بدون هیچ‌گونه اغماضی با مقصران برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این اقدام قضایی در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ امنیت عمومی انجام شده است و مقامات مسوول بر پیگیری دقیق موضوع تا روشن شدن تمامی ابعاد آن تاکید دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه نهم مهرماه جاری، در پی حمله سگ در شهر حر از توابع شهرستان شوش یک کودک چهار ساله در این منطقه دچار جراحت شد.

دادستان عمومی و انقلاب شوش اواسط خردادماه امسال نیز با بیان اینکه سگ گردانی از مصداق‌های تضییع حقوق عمومی است، هرگونه سگ گردانی در اماکن عمومی این شهرستان را به طور کامل ممنوع اعلام کرد.